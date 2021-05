Anziana schiacciata da un ramo al parco Ferrari: quattro rinvii a giudizio

Un ramo lungo 14 metri si stacca, sfonda il tendone del chiosco e colpisce Elisa Montanarini, che poche ore dopo muore in ospedale. Primo luglio 2019, la tragedia del parco Ferrari. Ma ci furono colpe? Omissioni? Servirà un processo per capirlo: il gup, accogliendo la richiesta del pm Fabrizio Pensa, ha rinviato a giudizio Enrico e Sonia Bernardi, i due contitolari del chiosco, sotto cui era seduta la donna, Enzo Monica, ex direttore esecutivo di Parma Infrastrutture, e Albino Carpi, dirigente ancora in carica della società, partecipata al 100% dal Comune. Tutti sono imputati di cooperazione in omicidio colposo. Il processo prenderà il via l'8 marzo del prossimo anno. E come parti civili saranno presenti anche i due figli di Elisa Montanarini e il fratello della donna.

Alcune risposte sono già arrivate dall'agronomo incaricato dalla procura: c'era un fungo che stava divorando quel pioppo. Ma, secondo l'accusa, ci furono gravi carenze nella manutenzione, ma anche violazioni contrattuali, oltre che degli obblighi informativi.

La pianta sarebbe stata a rischio di cedimento «a prescindere dalla presenza di particolari agenti atmosferici», si legge nelle imputazioni. Insomma, quel giorno la «responsabilità» non fu del vento, secondo il pm. Che aveva incaricato la Guardia di finanza di verificare gli aspetti contrattuali relativi in particolare alla manutenzione di quella porzione di verde. Così, è emerso che, in base alla concessione, i titolari del chiosco sono tenuti «a mantenere i terreni in buono stato e ad eseguire tutti i lavori intesi a conservarli».

Non solo. L'atto prevede che l'amministrazione concedente sia espressamente esonerata da ogni responsabilità per danni dovuti a fatti dolosi o colposi di terzi. Patti e condizioni che erano stati sottoscritti dalla vecchia società che prese in affitto il terreno dall'Agenzia del Demanio nel 2001, ma che sono stati mantenuti - si evidenzia nella richiesta di rinvio a giudizio - anche nel 2019, quando il Comune, proprietario del parco dal 2017, ha autorizzato l'occupazione di suolo pubblico da parte del chiosco dei Bernardi.

Per quanto riguarda, invece, Parma Infrastrutture, è emerso che nell'ottobre del 2012 Carpi e Monica commissionarono alla società Demetra Specialist un monitoraggio delle piante del parco Ferrari. In particolare, poi, nel pioppo da cui si è staccato il ramo, la Demetra Specialist evidenziò la «presenza di sospette cadute di densità nella porzione sottocorticale alla base» prescrivendo un ricontrollo strumentale a 2 anni. Ma Carpi e Monica non avrebbero fatto fare alcuna manutenzione, secondo la procura.

Accuse che le difese hanno tentato di contrastare già in udienza preliminare. Ma secondo il giudice c'erano elementi per far finire tutti sotto processo.

