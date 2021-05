Fascia 55-59 anni: il primo giorno, mille iniezioni

A soli otto giorni dall'avvio delle prenotazioni per i 55-59enni, ieri mattina sono partite le prime vaccinazioni antiCovid per questa fascia d'età. Al Pala Ponti di Moletolo, nel corso della giornata, sono state effettuate mille somministrazioni ai nati tra il 1962 e il 1966. A queste ne vanno aggiunte altre cinquecento a persone di altre fasce d'età o categorie.

«Sono stati gentilissimi e molto efficienti - commenta Pierluigi Giordani, 55 anni, subito dopo la vaccinazione -. Mi sono prenotato in farmacia il primo giorno possibile, ma non pensavo di potermi vaccinare così velocemente. Anche i tempi di attesa sono stati minimi e privi di intoppi; ora la speranza è che che si possa uscire alla svelta da questa difficile situazione ». Parole ribadite da Carlo Ampollini, autista Tep di 56 anni. «Sono più che soddisfatto - dichiara -, l'organizzazione è perfetta e viene curato molto il contatto con la persona. Non vieni trattato come un numero e percepisci una reale vicinanza da parte degli operatori sanitari e dei volontari. E 'una sensazione molto bella e ti mette nelle condizioni migliori per ricevere serenamente il vaccino. Mi sono sentito davvero coccolato ».

Escono dal Pala Ponti sorridenti anche Mara Dall'Aglio e Giuseppe Zerbini, entrambi 59enni. «E 'andata benissimo - Sottolinea -, siamo davvero soddisfatti. L'appuntamento era alle 8.30 ma alle 8.20 aveva già effettuato l'accettazione. Non abbiamo trascorso un minuto in fila e tutti ci hanno trattato con cortesia e professionalità ». Paola Paris, 56 anni, ha prenotato la vaccinazione tramite fascicolo sanitario elettronico. «E 'filato tutto liscio sia al momento della prenotazione che qui a Moletolo - osserva -. Sono stati tutti molto gentili, ma soprattutto ben organizzati ». Le fa eco Eugenio Scarica, 58 anni. «Ho prenotato appena hanno aperto le vaccinazioni alla mia fascia d'età e ora eccomi qui - afferma -. Tutto è andato per il meglio e senza nessun genere di problema. Davvero una macchina organizzativa impeccabile ».

Altre persone, pur promuovendo il servizio a pieni voti, preferiscono esternare le proprie impressioni restando nell’anonimato. «Non pensavo che potessi ricevere il vaccino a distanza di otto giorni dalla prenotazione – confessa una cinquantacinquenne -. E poi qui sono tutti premurosi. Appena entri ogni timore e tensione sparisce. Sono entrata tesa e ora torno a lavoro rilassata e contenta».

Quanto alle persone tra i 50 e 54 anni, l’Ausl ha annunciato che le vaccinazioni partiranno nella prima settimana di giugno. Dopo la grande adesione registrata lunedì, prosegue infine la raccolta delle candidature per la vaccinazione dei cittadini 40-49enni. E’ possibile, anche nei prossimi giorni, registrare la propria adesione sul sito www.ausl.pr.it cliccando su «Vaccinazioni anti-Covid tutte le informazioni utili» e poi su «Persone dai 40 ai 49 anni». Lo stesso vale per le persone di età compresa tra i 50 e i 54 anni. Chi ha tra i 40 e i 54 anni, dopo la registrazione, sarà contattato per fissare l’appuntamento. I calendari sono definiti in base alle disponibilità dei vaccini, seguendo l’ordine di anzianità.

Luca Molinari