I ladri cercano di entrare in casa: spara un colpo in aria e li fa fuggire

Ha sparato un colpo di pistola in aria facendo fuggire i malviventi che cercavano di entrare nella sua abitazione. L'episodio è accaduto nella notte tra lunedì e ieri in una villa nei pressi di Cangelasio dove due persone hanno tentato di forzare una portafinestra del balcone di una villa quando è suonato l'allarme che ha svegliato di soprassalto il proprietario: quest'ultimo, per spaventare i malviventi, ha esploso un colpo di pistola in aria facendoli fuggire.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri di Salsomaggiore che ha sequestrato alcuni attrezzi abbandonati dai malviventi durante la fuga e acquisito le immagini della videosorveglianza. Sull'episodio sono in corso le indagini dei militari di via D'Acquisto per cercare di individuare i ladri.

Nel tardo pomeriggio di lunedì, attorno alle 19, una pattuglia dei carabinieri della stazione salsese è intervenuta invece nella zona di via Davalli dove quattro persone, tre uomini ed una donna, a causa di questioni riguardanti lavori condominiali, si erano azzuffati, colpendosi reciprocamente con calci e pugni e procurandosi ferite ed abrasioni, per fortuna di non grave entità. Alcuni testimoni hanno allertato i carabinieri di Salsomaggiore e la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza. I militari, giunti sul posto, sono riusciti non senza fatica a riportare le parti alla ragione e a calmarle. Dopo essere state medicate sul posto, due delle persone coinvolte sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Vaio per ulteriori accertamenti. Spetterà ai carabinieri ricostruire l'accaduto per poi procedere ad eventuali denunce.

M.L.