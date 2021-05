Maltratta la moglie per anni. La pena? L'espulsione immediata

Gran parte della sua vita accanto a lui. Al fianco di quell'uomo, dieci anni più di lei, che all'inizio le era sembrato così protettivo e autorevole. Poi l'autorevolezza era diventata autorità. Aggressiva e arrogante. Avevano condiviso il sogno della nuova vita in Italia, dopo aver lasciato il Marocco, eppure in poco tempo anche il desiderio di riscatto era naufragato. Erano più le ore annegate nell'alcol che quelle passate a lavorare duro. Giornate fatte di insulti, abusi psicologici e fisici, fino a spaccarle una bottiglia in testa. Arrestato lo scorso gennaio, l'uomo - 65 enne, ancora in cella in via Burla -ieri ha patteggiato 2 anni: una pena che il giudice ha sostituito con l'espulsione, in modo che scatti immediatamente il rimpatrio.

Lontano da lei. Da un ragazzino di 16 anni e dall'altra figlia 26enne che ha dovuto lasciare la casa di famiglia per non vivere in quel clima di terrore. Perché per un tempo infinito Karima (la chiameremo così) non aveva mai alzato la testa. Umiliazioni e botte senza mai avere la forza di entrare in una caserma. Nemmeno quando l'aveva minacciata con un coltello costringendola a rifugiarsi da sua sorella. «Ero terrorizzata dal fatto che lui lo venisse a sapere», aveva confessato ai carabinieri lo scorso gennaio, quando si erano precipitati a casa sua.

Quel giorno, fin dalle prime ore del mattino lui aveva cominciato a bere. E come sempre era diventato ben presto aggressivo. Per non rimanere sola con il marito, Karima se ne era andata dalla sorella: l'unico luogo familiare in cui si sentiva sicura. Grazie a lei, infatti, qualche mese prima aveva trovato la forza di rivolgersi a un avvocato, che poi aveva fatto ricorso al giudice civile ottenendo un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare per il marito. Ma lui non se ne era mai andato. E quel pomeriggio, dopo averla minacciata per ottenere dei soldi, le aveva sferrato un pugno in faccia davanti al figlio.

Urlava ancora , livido di rabbia, quando i militari erano arrivati nella casa. Mentre Karima cominciava, per la prima volta, a raccontare quella lunga storia di sopraffazione.

G.Az.