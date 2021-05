Mauro Coruzzi: «Battiato, generoso e indimenticabile»

Quando si piange, senza sussulti, senza riuscire a fermare le lacrime, c'è in atto, dentro noi, quel lasciarsi andare, emotivo e partecipato che rende il motivo del pianto, quando è una perdita, almeno sostenibile, anche se, proprio in questi casi, il dolore, lo sappiamo già, sarà inestinguibile. Franco Battiato, andato via in una mattina di maggio, nella sua casa di Milo, con l'Etna a due passi, non può e non sarà definibile o circoscrivibile ad un settore o ad un comparto creativo solo, non solo «il più grande musicista del ‘900, un intellettuale capace di capire il mondo standolo a guardare», così lo ha definito Morgan poche ore dopo la scomparsa, Franco «francuzzo», come lo chiamava una delle sue muse, siciliana come lui, Giuni Russo, andata via troppo presto ma che Franco non hai mai smesso di amare e onorare anche dopo la fine della sua vita terrena.

Nel marasma dei ricordi che si affollano e sovrappongono, la memoria me lo restituisce, vivido, in una serata in quel di Sacile, provincia di Pordenone, dove andammo ad scoprire una targa che il Teatro Zancanaro, l'ultimo dove Giuni cantò, appose in sala, da allora intitolata a Lei: si scusò per non essere riuscito a rientrare in Italia dalla Germania per i funerali della sua conterranea, della quale riuscì a tessere un elogio amorevole e stracolmo di stima, lei che aveva reso celeberrima la sua «Un'estate al mare», con la quale avrebbe poi duettato in «Arie parallele», si perché se è mastodontica la sua Opera, la sua enorme generosità si tramutò in una serie di prestazioni d'opera al servizio di altri artisti, come con Milva, due album di bellezza incomparabile, e anche lei, come Franco, lontana dalle scene prima di uscirne, per non dire della meraviglia del lavoro con Alice, alla quale fa vincere un Festival di Sanremo nel 1981 con «Per Elisa» e con la quale si produrrà in una infinita serie di concerti e affidandole «I Treni di Tozeur», «Prospettiva Nievsky» «Chanson egocentriche» per citare solo alcuni titoli che, da soli fanno capire l'alchimia tra i due. Nel cuore e negli occhi di Franco Parma c'è stata eccome, con il M° Alessandro Nidi, al quale affidò la sua Genesi, opera lirica che vide la luce sul palco del Teatro Regio, lo stesso Alessandro che curò a Teatro Due la messa in scena di «A casa di Ida Rubinstein», capolavoro della sua amata Giuni, spettacolo al quale Franco non mancò di presenziare e che vedeva tra i musicisti la presenza di un suo fidato collaboratore, Stefano Medioli, vent'anni accanto all'artista con le sue nobili mani da tastiera.

Solo ora mi rendo conto che questo elenco sempre troppo breve, è in realtà un modo per cercare di mantenersi saldi e non soccombere alla pulsione di comunicare la perdita che non è accompagnata da nessuna consolazione, se non le canzoni che restano, come l'ultima pubblicata quando Franco era già lontano dal palco quella «Torneremo ancora», cantata con la voce spezzata di chi ha un presagio ma sa che solo così, intonando un verso fino all'ultimo, non se ne andrà mai via per sempre. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso, senza accorgerti, la vivrai, ti sorprenderà, ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle mai, mai. Chi lo ha amato non smetterà mai di farlo, ma il rimpianto non è escluso che si riaffacci , in questa «Povera Patria». Amen