Viabilità, tra lavori e progetti due problemi verso la soluzione

Calestano Due importanti criticità sono in via di risoluzione sulle strade di Calestano, tra lavori svolti e progetti in corso.

È in fase di completamento l'intervento di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale 15 all'altezza dell'incrocio con via Pila ad opera dell'amministrazione provinciale di Parma che punta a superare una criticità che in passato ha portato a degli allagamenti: il posizionamento di nuove strutture per l'attraversamento delle acque del Rio della Pila, elimina la strozzatura presente, migliora la stabilità dell'attraversamento stesso e mette in sicurezza l'incrocio con la via secondaria.

Ha preso inoltre il via nei giorni scorsi l'iter amministrativo per la progettazione e realizzazione, nel corso del 2021, dell'intervento di messa in sicurezza della viabilità sulla Sp 61 Calestano-Langhirano, all'altezza della chiesa di Fragno che da alcuni mesi ha visto l'attivazione di una frana che ha trascinato via l'intera sede stradale e che ha coinvolto anche la vicina strada comunale del Prato: attualmente la percorribilità è garantita da un provvisorio bypass a una sola corsia, ma con la realizzazione di un intervento strutturale su pali si prevede di ripristinare completamente la sede stradale mediante l'utilizzo di risorse disponibili in capo alla Provincia di Parma che è titolare della strada.

Il sindaco di Calestano Francesco Peschiera esprime grande soddisfazione per entrambi gli interventi: l'atteso e necessario intervento eseguito sulla Sp 15 che rimedierà a una situazione che, per esempio, nel caso dell'alluvione del 2014 aveva comportato l'allagamento di alcune abitazioni; ma anche per lo stanziamento da parte della Provincia delle risorse per la progettazione e definitiva realizzazione dell'intervento sulla Sp 61 di Fragno che rappresenta una importante arteria intervalliva utile agli abitanti della zona ma anche strategica per i lavoratori e le attività economiche delle nostre montagne.

«Voglio ringraziare il presidente Diego Rossi, il consigliere delegato alla viabilità Giovanni Bertocchi e lo staff tecnico guidato dall'ingegner Giampaolo Monteverdi per l'avvio della progettazione, curata dal geometra Antonio Mesti - ha detto Peschiera -, e per il rapido intervento operativo che seguirà; specchio di un importante e proficuo rapporto instaurato con l'amministrazione locale che genera e genererà anche tante altre opere e interventi».

Antonio Rinaldi