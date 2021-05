Addio a Silvana Belli, preside e innovatrice

Gian Franco Carletti

Silvana Belli ci ha lasciato all'età di 69 anni dopo aver lottato a lungo, con quella determinazione che l'ha sempre contraddistinta, contro una malattia che non le ha dato alcun scampo.

È stata una persona di valore che ha segnato la storia della scuola di Parma. Dopo aver trascorso la prima infanzia nelle Cinque Terre, a cui è rimasta sempre legata, ha frequentato le scuole a Parma. Ha quindi insegnato nelle scuole elementari di Alberi e Panocchia. Dal 1983, dopo aver vinto il concorso da direttrice, è stata preside nella scuola elementare di Neviano Arduini per poi giungere a Collecchio dove è rimasta per 25 anni, fino al raggiungimento della pensione. A Collecchio è stata preside della scuola elementare Giuseppe Verdi per poi diventare, al momento dell'unificazione dei vari ordini di scuole, preside dell'istituto comprensivo Ettore Guatelli. Silvana Belli è stata una persona stimata, seria, studiosa che a Collecchio ha lasciato un segno. Ha qui avviato il proprio percorso professionale nell'anno della riforma dei programmi delle scuole elementari trovandosi impegnata da subito sul doppio fronte del quotidiano e dell'aggiornamento formativo per un gruppo di docenti che lei stessa esigeva all'altezza delle novità introdotte. Un'idea di didattica e di scuola, la sua, capace di andare oltre la cura di un'offerta formativa adeguata, pronta a raccogliere le sfide del tempo affinché il percorso scolastico degli alunni potesse veramente garantire loro il futuro. Grazie a lei la scuola di Collecchio ha visto tanti progetti sperimentali di successo: l'informatica nella scuola elementare, la psicomotricità funzionale, l'integrazione dei bambini con disabilità, la letto-scrittura e lo studio dei disturbi di apprendimento, l'educazione ambientale, l'integrazione dei bambini immigrati. La sua opera è stata molto apprezzata anche dai genitori. Ha anche collaborato fattivamente con l'Amministrazione comunale che nel settembre del 2009 le ha conferito l'onorificenza civica solenne di Cavaliere della Croce.

Il sindaco di Collecchio Maristella Galli, che a quell'epoca era insegnante nella scuola elementare Giuseppe Verdi, afferma: «C'è un'intera generazione di insegnanti che deve alla preside Belli i successi, le soddisfazioni, il raggiungimento dei più importanti obiettivi che un docente dovrebbe avere sempre chiari davanti a sé. Abbiamo iniziato insieme nel 1986: lei a proporre progetti lungimiranti, ad accompagnarci nelle scelte fondamentali, a individuare le innovazioni tecnologiche, ad allestire gli spazi scolastici con una particolare attenzione alla disabilità, ai disturbi di apprendimento, e noi a condividere tutto». Angela Buzzi la tratteggia così: «Ho vissuto orgogliosamente al suo fianco per lunghi anni come vicaria e ho condiviso con lei le sue sofferenze personali come pure le gioie per i traguardi raggiunti. Per me è stata e sarà sempre la mia signora Belli, una persona capace, intelligente, volitiva, intraprendente, rigorosa e onesta professionalmente. Abbiamo vinto tante battaglie insieme, sempre tese alla sperimentazione e all'innovazione». Lina Borsieri, referente per vent'anni delle scuole dell'infanzia di Collecchio, la ricorda così: «Mi sono sempre rapportata con lei in modo costruttivo e rispettoso. Credeva nei valori della scuola dell'infanzia e nella crescita dei bambini e dei ragazzi, sempre pronta ad ascoltare qualsiasi problematica. Guida importante nel nostro percorso umano e professionale, per me averla avuta come preside è stato un privilegio. Oggi ci sentiamo tutti un po' orfani, ma non per questo del suo ricordo». Silvana Belli lascia il marito Eugenio Ghillani e la figlia Irene.