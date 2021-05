Apre conti a raffica con nomi e soldi altrui: condannata

Georgia Azzali

Era stata lei a metterci la faccia. Seppure sotto mentite spoglie. Napoletana, 39 anni, aspetto elegante e modi garbati, aveva aperto tre conti nel giro di otto giorni in banche diverse con documenti falsi, facendo un prelievo da 500 euro e tentando anche di farne un secondo da 4.500. Ma è chiaro che alle spalle c'era un'organizzazione che tira le fila e sapeva coordinare tutti i suoi gregari. Il sistema? Solo apparentemente complicato, ma in realtà semplicissimo e - soprattutto - redditizio, finché dura: si aprono conti a raffica, con documenti taroccati, depositando anche cifre non necessariamente elevate e poi spesso si punta a ottenere finanziamenti e prestiti. Tanto quei soldi non saranno mai restituiti e a farne le spese (nel caso i dati forniti siano di cittadini realmente esistenti) saranno altri. Un «giochino» che però ieri è costato alla 39enne una condanna a 3 anni e 1.800 euro di multa (con rito abbreviato) per truffa, sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identità e falso materiale. Una pena superiore anche a quella chiesta dal pm Ignazio Vallario, che si era «fermato» a 2 anni e 10 mesi.

Certo è che in quei giorni di settembre del 2018 lei aveva dimostrato di avere le «doti» per fare centro: disinvoltura, una buona dose di spregiudicatezza, ma anche rapidità nel sapersi muovere. Si era presentata nel primo istituto di credito parmigiano aprendo un conto corrente grazie al versamento di assegni emessi da una compagnia assicurativa per la liquidazione di infortuni. E le era andata bene anche la seconda volta, sempre (naturalmente) presentando documenti falsi.

Al terzo tentativo, però, la richiesta di apertura di conto corrente aveva fatto venire qualche dubbio a un solerte funzionario di banca. La donna aveva versato 4.500 euro, sempre grazie a quel giro d'assegni della compagnia assicurativa. Così sospette quelle operazioni, a fronte anche di un documento di identità su cui il bancario ha avuto fin da subito qualche dubbio, che poi il direttore della filiale aveva chiamato i carabinieri, arrivati proprio mentre la donna tentava di prelevare parte dei soldi versati.

E il castello di menzogne ha cominciato a sgretolarsi. Lei aveva cercato di portare fino in fondo la recita, tentando di dire che era tutto regolare. Quando viene perquisita, però, e spunta un'altra carta d'identità, oltre a quella consegnata al bancario per aprire il conto, il piglio deciso comincia a vacillare. Subito dopo viene portata in caserma e fa le prime ammissioni: mezze verità, tuttavia. Finché viene fermata. E lo snocciola tutto il racconto di quei giorni passati ad aprire conti correnti con soldi presi chissà dove.