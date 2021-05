D'Aversa lascia o raddoppia?

Carlo Brugnoli

Sono tanti i punti interrogativi sul Parma che verrà ma il più grosso è quello sul nuovo allenatore che avrà il compito (arduo) di riportare nella massima serie i crociati dopo una stagione nel purgatorio della cadetteria.

D'Aversa sì, D'Aversa no

La grande incognita è quella legata alla permanenza o meno di Roberto D'Aversa. Il suo ritorno non è stato esaltante in termini di risultati (8 punti in 23 partite) ma il tecnico gode della grande stima del presidente Krause. Dalla sua, D'Aversa ha la profonda conoscenza dell'ambiente Parma e il fatto che ha già conquistato una promozione dalla B alla A con i crociati. In più, il mister ha più volte ribadito che sarebbe disposto a scendere di categoria per prendersi una sorta di rivincita dopo questa stagione maledetta.

Altro punto che potrebbe giocare a suo favore è quello legato al fatto che il club crociato ha già due allenatori a libro paga (lui e Liverani) con ancora un anno di contratto. Infine, da Genova rimbalzano voci di un interessamento della Samp proprio per D'Aversa nel caso non si arrivasse al rinnovo con Claudio Ranieri. Vedremo.

Tanti nomi, poche certezze

L'eventuale cambio in panchina imporrebbe alla società una scelta: puntare su un «usato sicuro» che conosca bene la serie B o affidarsi a un allenatore emergente? Nel primo caso i nomi possono essere tanti. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Filippo Inzaghi fresco di retrocessione con il Benevento. Sarebbero già partiti i primi contatti. Poi Andreazzoli e Donadoni passando per Gotti (il suo sarebbe un ritorno dopo le stagioni a Parma come vice di Donadoni), Grosso e Cannavaro. Tutti profili affidabili ma se si pensa a un progetto a medio-lungo termine forse sarebbe meglio puntare su un giovane che ha già fatto vedere cose interessanti.

Ed ecco spuntare i nomi di Zanetti (che sta disputando i play-off con il suo Venezia) e Dionisi (che ha appena riportato l'Empoli nella massima serie. La terna dei papabili potrebbe essere completata da Vincenzo Italiano che quest'anno ha fatto i miracoli con lo Spezia e che potrebbe decidere di intraprendere una nuova esperienza.

I nomi «impossibili»

Altre ipotesi, decisamente di difficile concretizzazione se non addirittura impossibili, sono quelli di Sarri, Fonseca e Gattuso. Sono piste che crediamo servano solo a stuzzicare la fantasia dei tifosi perchè stiamo parlando di allenatori di livello superiore che difficilmente scenderebbero in B anche a fronte di un progetto solido e credibile come quello del Parma.

Non rimane dunque che attendere. Sabato si chiude (finalmente) questo disgraziato campionato e già nei giorni successivi la società potrebbe annunciare le prime mosse. Anche di mercato.