Fiori d'arancio? Solo con il Covid manager

C'è chi aspetta addirittura da due anni, c'è chi ha dovuto rinviare tutto a soli due giorni dalla cerimonia per lo stop imposto dal governo e c'è pure chi dovrà rifarsi il vestito perché, nel frattempo, causa lockdown, il girovita si è ampliato e l'abito non entra proprio più. E meno male che dovrebbe essere il giorno più bello, quello da ricordare tutta la vita, e invece, nonostante l'apertura di Draghi fissata per il 15 giugno, rischia di portare tutti, sposini, ospiti e organizzatori, sull'orlo di una crisi di nervi.

Sarà tutt'altro che facile il ritorno alla normalità per il settore del «wedding», quello legato a matrimoni e cerimonie. In tanti aspettano di poter coronare il proprio sogno d'amore ma mancano gli spazi, manca il personale e, soprattutto, preoccupa la nuova normativa.

Per celebrare un matrimonio, ma anche un banchetto fra amici in un locale pubblico, serviranno infatti «green pass» per tutti, sposini compresi, e il «covid manager». Per evitare che la festa si trasformi un un occasione di contagio, il decreto Draghi ha previsto un documento che comprovi la buona salute dei presenti (tampone 48 ore prima o certificato vaccinale) ed una figura che, se i presenti sono più di 50, raccolga le certificazioni anti Covid, misuri la temperatura all'ingresso e verifichi il rispetto delle norme di distanziamento e sull'uso delle mascherine, quando necessario. Insomma «non sarà facile ripartire, anche perché in tanti non si fidano ancora», spiega Gabriella Esposito, titolare di una agenzia di wedding. «Visto che le norme cambiano in continuazione, molti fidanzati hanno deciso di rinviare tutto a settembre», prosegue, «anche perché c'è già chi è rimasto scottato una volta e non vuole perdere soldi e invitati. Nessuno vuol fare figuracce con parenti e amici». Chi deciderà comunque di andare all'altare questa estate «lo farà diminuendo il numero dei presenti. Si passerà dai 150, 200 invitati a 50, 60 al massimo». Previsione supportata «da quanto stiamo sperimentando per le cresime e le comunioni con i soli parenti o poco più».

Per i futuri sposini che “rischiano”, non va dimenticato, anche un viaggio di nozze a chilometraggio limitato causa pandemia c'è la possibilità di non avere nemmeno musica e camerieri al proprio banchetto. «La filiera del wedding in questi mesi di stop ha perso molti pezzi», racconta Silvia Corpieri di Krisalide Weeding. «Chef, addetti alla sala ed anche cantanti e musicisti hanno scelto un altro lavoro. Molti miei conoscenti sono diventati corrieri e non se la sentono di perdere il posto fisso per ritornare ad un lavoro che ancora non dà certezze. Gli stagionali che spesso vivevano tutto l'anno con i matrimoni hanno abbandonato e non è facile trovare sostituti». Ma chi vuole a tutti i costi sposarsi «vive con noi organizzatori una sorta di tsunami», aggiunge Silvia Corpieri, «e si accontenta di quello che offre il mercato».

E su tutti grava la spada di Damocle del covid manager. «L'anno scorso avevo già previsto una figura simile per i miei eventi», racconta sempre Silvia Corpieri, «ma ora cambia tutto perché avrà una responsabilità legale. E mi chiedo come farà a verificare se un “green pass” è originale? Avrà poi il potere di interrompere una festa andata troppo fuori le righe?» «Credo che questa nuova figura la dovranno individuare i gestori dei locali», conclude Gabriella Esposito, «ma siamo pronti anche a noi. Anche se servono regole certe».

Gi.Mi.