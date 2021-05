Ladri con il casco al campo da golf. Il bottino? Pochi euro

E' di poche decine di euro il «bottino» con il quale due malviventi sono riusciti a fuggire dopo essersi introdotti nella club house del campo da golf di Pontegrosso.

Il furto è stato commesso nella notte tra martedì e ieri quando due persone, con il volto coperto da un casco integrale, sono riusciti ad introdursi all'interno della struttura e, dopo aver forzato il registratore di cassa, hanno asportato poche decine di euro dal fondo cassa prima di fuggire indisturbati.

Sul posto, per effettuare un sopralluogo, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pellegrino, che stavano svolgendo un servizio di pattugliamento del territorio, ai quali spetteranno ora le indagini che si avvarranno anche delle immagini delle videocamere di sorveglianza della struttura.

E' la seconda volta, nel giro di due notti, che i ladri entrano in azione nel territorio del forese: in quella tra lunedì e martedì, infatti, ad essere stata presa di mira è stata una villa a Cangelasio dove l'allarme fatto scattare dai malviventi, nel tentativo di introdursi all'interno dell'abitazione da una portafinestra del balcone, ha svegliato di soprassalto il proprietario: quest'ultimo ha sparato un colpo di pistola in aria facendoli desistere dal loro intento. Sul posto, per un sopralluogo, è giunta una pattuglia dei carabinieri di Salsomaggiore.

Il coprifuoco e le restrizioni dovute alla pandemia, dunque, pare non aver fermato l'attività dei soliti ignoti che sono tornati a colpire non soltanto in città ma anche sul territorio delle frazioni.

M.L.