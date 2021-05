Meschi e Rossi: «Il calo dei contagi? Lento. Troppa gente senza mascherina»

Mara Varoli

«ll calo? Graduale e lento». Tiziana Meschi fa il punto sui pazienti covid ricoverati al padiglione Barbieri: «Attualmente abbiamo 102 pazienti, 79 positivi e 23 negativi - continua la professoressa Meschi, responsabile del padiglione Barbieri e del Covid Hospital -, per cui il calo è evidente, soprattutto rispetto a Pasqua, quando i ricoverati erano 280. Tuttavia, se nei quindici giorni successivi alla Pasqua il numero si è dimezzato e il calo è stato importante, ora è più lento». E tra i ricoverati tanti sono i giovani: «Il 45% ha meno di 65 anni - precisa la Meschi -. L'età è variabile, dai 29 ai 97 anni. C'è però un dato significativo: oggi sono più le donne ad ammalarsi, che rappresentano il 52% delle persone ricoverate. E sappiamo per esperienza che quando le donne diventano la maggioranza vuol dire che c'è un allentamento dei contagi. Tra i pazienti c'è anche chi ha ricevuto il vaccino o solo la prima dose: pochi casi e senza situazioni cliniche allarmanti, per cui ancora una volta è dimostrato che il vaccino protegge da una possibile evoluzione della malattia. Tant'è che nelle case protette dove gli ospiti sono tutti vaccinati, il numero dei nuovi contagiati è crollato». Tra i non vaccinati, invece, ci sono situazioni più preoccupanti: «Continuano infatti a presentarsi polmoniti interstiziali di livello medio grave, per cui il nostro appello è ancora quello di essere prudenti e di prestare attenzione alle misure di sicurezza - sottolinea Tiziana Meschi -. Con la zona gialla la socialità è più accentuata rispetto a quando l'Emilia Romagna era in zona rossa. Ma questo non deve cambiare i nostri comportamenti: purtroppo sempre più spesso si vedono persone che non indossano la mascherina e questo non va bene. Soprattutto in questa fase vanno osservate le misure di prevenzione al covid: norme di igiene, distanziamento e uso della mascherina. È poca cosa, ormai siamo abituati. A un passo dalla fine di questa pandemia, è fondamentale adottare certi comportamenti».

Anche perché non è finita. All'ospedale Maggiore in terapia intensiva sono ricoverate 13 persone, 12 in semi intensiva e 22 letti covid in Pneumologia: «La situazione generale è di un lento ma costante miglioramento - interviene Sandra Rossi, primario della Prima Rianimazione Anestesia dell'Ospedale Maggiore -. Attualmente in terapia intensiva ci sono 13 malati, mentre a Pasqua quando tutte le terapie intensive erano aperte ne avevamo 28. Siamo abbastanza fiduciosi che l'andamento del calo possa continuare nelle prossime settimane. E questo per due motivi principali: la stagione primaverile porta a una defervescenza di queste forme; la campagna vaccinale sta poi procedendo bene e speriamo che continui con questa velocità, coinvolgendo anche quella fascia della popolazione che in questo momento si ammala fino ad arrivare al ricovero in terapia intensiva. L'età media dei nostri pazienti è 60 anni: un'età che va dai 43 ai 74 anni. Più maschi che femmine». Insomma, quel calo dei contagi e degli ammalati che tutti si aspettavano in questo periodo non c'è stato: «Certo, auspicavamo tutti un calo più vivace. Se però pensiamo all'anno scorso, in questa stagione - continua la Rossi - uscivamo dal lockdown, mentre quest'anno non arriviamo da dure restrizioni. L'importante è registrare il calo, pur lento ma costante. E a maggior ragione ci vuole prudenza: bisogna approfittare della giusta libertà, ma le misure anti-covid non vanno abbandonate. Il punto è la mascherina: va sempre indossata. Andiamo al cinema, al ristorante o all'aperitivo ma con attenzione. Non priviamoci di quello che è consentito fare, ma teniamo a mente le norme di prevenzione. Il mio appello è quello di vaccinarsi il prima possibile: è necessario aderire alla campagna con convinzione, perché con il vaccino non ci si ammala e se succede solo in forme molto lievi. Contrariamente a quello che accade nei nostri reparti di terapia intensiva, dove abbiamo a che fare con brutte polmoniti interstiziali: la variante inglese, che è molto contagiosa, ha preso il sopravvento e il quadro della malattia si ripete. Con il vaccino invece - conclude Sandra Rossi - si protegge se stessi e gli altri».