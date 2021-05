Prima i complimenti (indesiderati), poi il bacio strappato: condannato

Esuberante, con la battuta un po' salace, a volte. Ma bastava zittirlo o ignorarlo per farlo smettere. Paola (la chiameremo così) lo conosceva da molti anni e c'era stato un tempo, quando gestiva un bar in provincia, che lo vedeva molto spesso entrare nel suo locale. Quel giorno, però, le aveva afferrato il volto baciandola, dopo averle strappato una ciocca di capelli infilandosela sotto la maglietta. E ieri l'uomo - 43enne, origini albanesi - è stato condannato a 2 anni (pena sospesa) per violenza sessuale.

Eppure Paola è ancora incredula. L'ha vissuta sulla propria pelle l'aggressione, ma è tuttora spiazzata. Quel pomeriggio di novembre del 2018 era andata nel bar gestito da una sua amica a prendersi un caffè. Un momento di relax in una giornata in cui il ginocchio aveva ripreso a farle male obbligandola ad appoggiarsi a una stampella. L'aveva incrociato davanti al locale, subito dopo aver parcheggiato. E lui si era precipitato sulla porta d'ingresso, quasi impedendole di entrare e dicendo alla barista che avrebbe pagato lui per lei.

Invadente, più che gentiluomo. Tanto da afferrarla per darle alcuni baci sulla fronte. Eppure Paola - sei anni più di lui - non gli aveva mai consentito quella confidenza nonostante si conoscessero da tempo.

Era così infastidita da quell'atteggiamento che, appena bevuto il caffè, era andata in bagno e subito dopo era filata via verso l'uscita. Salita in auto, però, aveva abbassato il finestrino per vedere se stesse arrivando chi aveva parcheggiato bloccandole l'uscita. E in quel momento era arrivato lui: pensava volesse darle una mano a far manovra, invece aveva messo la testa dentro l'abitacolo insistendo per avere il suo numero di telefono. «Devi capire che dalla prima volta che ti ho visto sono innamorato di te - le diceva -. Non ti lascio andare finché non me lo dai».

E al no di Paola, le aveva preso quella ciocca di capelli, facendola scivolare sotto la maglia e battendosi la mano sul petto. Era la sua promessa d'amore. Ma subito dopo era andato oltre, afferrando il viso della donna e portando le sue labbra sulle sue. Lei aveva cercato di divincolarsi, ma solo con una manata era riuscita ad allontanare il volto dal suo. E in quel momento era arrivato chi aveva parcheggiato così vicino bloccando la sua auto.

La via d'uscita. La fuga verso la casa di un'amica. Prima di trovare al forza di parlare con il compagno.

G.Az.