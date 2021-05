Raddoppio Pontremolese, Rfi conferma il riavvio del progetto

Gian Luca Zurlini

Qualcosa si muove per la Pontremolese dopo l'inserimento (unica fra le grandi infrastrutture previste nel Parmense) nel piano strategico del Governo e la nomina del commissario per l'accelerazione delle procedure relative all'opera.

Rfi risponde al comitato

A confermare il fatto che finalmente, a 10 anni dal definanziamento deciso dal Governo Monti del raddoppio del tratto Parma-Vicofertile che aveva fatto cadere l'infrastruttura nell'oblio, ora c'è l'intenzione di riprendere il cammino è proprio Rfi. Con una mail datata 14 maggio (quindi venerdì scorso) la direzione compartimentale di Genova (dove lavora il commissario straordinario per l'opera Mariano Cocchetti) a un comitato di cittadini di via Mordacci, che si è costituito per il timore di veder restare per sempre la ferrovia Parma-La Spezia in mezzo al quartiere. «Al fine di fornire i dovuti chiarimenti si comunica che nell'aggiornamento progettuale della tratta Pama-Vocofertile, in fase di riavvio, saranno confermate e impostazioni progettuali definite nel progetto del 2011. In particolare, preme rassicurarvi sul fatto che il nuovo tracciato a progetto si svilupperà per i primi 5 km in variante rispetto all'abitato di Parma e solo per i restanti 3 km in ingresso a Vicofertile in affiancamento all'attuale binario eliminando in tal modo le attuali interferenze e disagi per il quartiere Mordacci». Parole molto chiare che confermerebbero il fatto che la nuova ferrovia andrebbe in galleria all'altezza di strada dei Mercati per uscire nuovamente "a raso" all'altezza di strada Valera e affiancarsi all'attuale tracciato all'incirca dove si trova il cavalcavia di via Pontasso, già predisposto per il raddoppio.

Comune richiede incontro

A fianco dei cittadini c'è anche il Comune, con l'assessore ai Lavori pubblici Michele Alinovi in prima linea: «Abbiamo richiesto proprio in questi giorni un incontro urgente sull'opera al commissario Cocchetti e all'assessore regionale ai Trasporti Corsini. Per noi la Pontremolese è un'opera fondamentale per la città e per il suo territorio e quindi vogliamo in ogni modo agevolare la realizzazione di questo tratto di 8 chilometri tutto nel nostro Comune. A questo riguardo sottolineo che nel nuovo Psc (Piano regolatore ndr) abbiamo non solo mantenuto, ma ampliato la zona di rispetto in cui è prevista la costruzione della galleria e dei nuovi binari, anche se erano scaduti i termini. Concludo - dice l'assessore - dicendo che per noi non esistono alternative al tracciato esterno al quartiere Mordacci pensato a suo tempo».