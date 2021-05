Cozzolino: «Sui vaccini pronti al rush finale»

«La situazione va veramente bene! Signori, ci siamo». C'è grande ottimismo negli uffici del dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl di Parma, il cuore organizzativo della campagna vaccinale provinciale. L'esclamazione è proprio del responsabile del dipartimento Paolo Cozzolino. Dati alla mano, parla, deciso, «di campagna molto positiva». E lo dice pensando soprattutto alle fasce più deboli e a rischio, ma anche a quanto è stato programmato nei prossimi giorni. Allora ecco il suo secondo slogan, confortante come il primo: «A Parma le persone in pericolo sono tutte al sicuro. Mi sento di dirlo con estrema tranquillità. Ci si può ancora ammalare, ma chi era a rischio vita ora non lo è più».

Over 80, numeri record

Paolo Cozzolino lo dice supportato dai numeri della popolazione più anziana dove «la situazione è più che in ordine» e dove «non sono state vaccinate solo circa 3.000 persone. Ma è un numero assolutamente fisiologico. In quel 10% circa di over 80 ci sono, oltre ai rifiuti, soprattutto malati gravi o terminali e anziani che hanno cambiato residenza durante il lockdown. Per loro chiaramente una dose ci sarà sempre, anche se hanno detto una prima volta “no”. Ma, ripeto, sono casi marginali, fisiologici quando si vaccinano numeri così ampi».

Over 70, seconda dose

Copertura completa quindi per gli over 80, in fase d'arrivo per i settantenni, ma in questo caso con la prima dose. «Abbiamo iniziato anche con la seconda» specifica Cozzolino, «ma qui si devono rispettare i tempi indicati fra la prima e la seconda somministrazione. Ma mi sento di dire che possiamo ugualmente essere tranquilli: a due settimane dalla somministrazione della prima dose una persona ha già una protezione decisa al virus». E visto che la percentuale della prima dose si aggira fra il 78 e l'88% «posso dire che nemmeno qui avremo più malati gravi».

60enni, ok prima dose

Superata quota 50%, sempre prima dose, anche fra i sessantenni. Ma nonostante i numeri siano più bassi della precedente categoria, anche in questo caso per il traguardo della prima somministrazione è questione di giorni, anzi già da domani quando a Parma «arriveranno 1500 dosi di Johnson & Johnson che saranno utilizzate, oltre ad altri preparati, esclusivamente per questa categoria».

Si parte con i 50enni

Al di sotto dei 60 anni partite ancora tutte da giocare. Ma se i numeri dei candidati crescono e all'appello mancano in tantissimi, Paolo Cozzolino è sempre ottimista, anche per le dotazioni attese da qui a inizio luglio. «Entro la prima settimana di giugno vaccineremo con la prima dose la fascia 55-59 anni» sottolinea; tutto questo «avverrà negli hub presenti sul territorio», Pala Ponti in primis. Per i 50-54 anni, fascia affidata ai medici di medicina generale, tempi di poco più lunghi con «prima dose assicurata entro metà giugno».

L'ora dei 40enni

E una volta che sarà chiusa la partita dei cinquantenni via alla fascia inferiore. «Con i quarantenni partiremo e metà giugno e utilizzeremo solo Pfizer», spiega ancora il direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, «anche perché è, di fatto, l'unico preparato ora a disposizione».

Caccia ai pazienti fragili

Si corre intanto, di pari passo con le fasce di età, anche per completare il percorso vaccinale dei pazienti definiti “fragili”. «Qui le difficoltà sono maggiori perché andiamo a rilento nel rintracciare i candidati inseriti nelle nostre liste e prenotare per loro gli appuntamenti. Ma anche qui contiamo di fare in fretta e chiudere entro i primi di giugno».

Il target degli studenti

E guardando al futuro? «Il target a cui dobbiamo dare una risposta in termini di maggiore sicurezza è quello degli studenti», risponde senza esitare Paolo Cozzolino. «Per fortuna non sono a rischio, ma il settore ha sofferto moltissimo fra quarantene e scuole chiuse. Sarebbe importante poter programmare qualcosa in estate».

Nuova vita a settembre

Perché alla fine Cozzolino è fermamente convinto: «A settembre avremo davvero girato pagina. Al di là dei commenti, sono i dati a dirlo».

Giuseppe Milano