Con 47 cani sul fuoristrada, coppia condannata

Berceto - I soli che non hanno avuto voce in capitolo sono stati i cani. Protagonisti e vittime di questa vicenda, se avessero potuto parlare chissà che cosa avrebbero detto. Amati, amatissimi - almeno così dicevano i loro proprietari, una coppia spezzina -, eppure costretti da questo eccesso d'«attenzione» a starsene stipati in 47 a bordo di un fuoristrada sul quale avevano viaggiato per almeno 65 chilometri (la distanza che divide Berceto da La Spezia). Per quanto fossero tutti di piccola taglia (e venti di loro fossero cuccioli), come abbiano potuto condividere, tra l'altro non da soli, ma con un uomo e una donna, l'abitacolo di un Suv, rimane un mistero ancora oggi, tre anni dopo. Eppure, 47 erano, come constatarono i carabinieri di Berceto intervenuti a Vedrale il 26 maggio del 2018 su segnalazione di alcuni passanti. La zona è isolata, ai margini di un bosco, ma quel canile su quattro ruote ad altissima densità non poteva certo passare inosservato. Ora, dopo la conta stupefacente da parte dei militari, il conto della giustizia, con la condanna dei proprietari.

Con i carabinieri quel giorno intervenne anche Mauro Scauri, veterinario dell'Asl di Parma. Lo specialista riscontrò come gli animali fossero in condizioni di salute non proprio ottimali: alcuni risultarono affetti da parassitosi, da problemi intestinali e cutanei, oltre che - e questa era una condizione condivisa dalla stragrande maggioranza - in stato di malnutrizione. Inoltre, grazie al lettore in dotazione alla Polizia municipale, si verificò che solo nove su 47 (o almeno sui 27 adulti) erano dotati di microchip. Scattò la denuncia per la coppia, lei allora 56enne e lui 47enne. L'ipotesi di reato a carico dei due? Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi conseguenze.

I cani, invece, vennero posti sotto sequestro. In un primo tempo, furono affidati al canile Lunae di Castelnuovo Magra, in provincia di Massa Carrara. Qui furono sottoposti a una seconda visita: la veterinaria confermò la diagnosi del collega, sottolineando come la maggior parte delle bestiole risultasse denutrita e affetta da patologie varie. Quattro femmine, inoltre, risultarono gravide: quindi, il numero dei cagnolini era destinato a salire... Il sequestro è durato per tre anni. Ora, la sentenza del giudice Giusteschi Conti che ha accolto la richiesta di condanna al pagamento di 2.500 euro per entrambi gli imputati avanzata dal pm Lino Vicini. E i cani, che alla fine sono stati affidati al canile La Quiete di Castelnovo di Sotto? Il giudice ne ha disposto la confisca: non torneranno ai vecchi proprietari.

Roberto Longoni