Falchi «bebè» sul campanile

Un fiocco azzurro e un fiocco rosa sul campanile di San Giovanni.

La coppia di falchi pellegrini che vive sul tetto della città, a 75 metri di altezza, ha messo al mondo da alcune settimane Adele e Antonio, due teneri pulli con gli occhi ben sgranati.

I due piccoli ancora non sanno volare, ma sono già ghiotti di piccioni e storni, cacciati dai premurosi genitori.

Qualche giorno fa i volontari della Lipu - accompagnati dai monaci di San Giovanni - hanno provveduto al loro inanellamento. I due volatili sono stati dotati di un anello identificativo, una sorta di carta d’identità che consentirà di riconoscerli anche quando inizieranno a volare, tra meno di un mese.

Il nome Antonio è stato scelto in onore del Correggio, che ha affrescato la cupola della chiesa di San Giovanni. Quello di Adele invece è stato deciso da alcuni bambini. Per l’occasione erano presenti Michele Mendi, delegato Lipu Parma; Mario Pedrelli, storico volontario Lipu; Gabriella Meo, consigliere nazionale della Lipu; Michele Guerra, assessore alla Cultura; e Giovanni de Vittoris per il monastero di San Giovanni.

La coppia di falchi nidifica sul campanile più alto della città da ormai una decina di anni. «I falchi pellegrini, come quasi tutti i rapaci - spiega Mendi - sono monogami e quindi si accoppiano con lo stesso esemplare per tutta la vita. La coppia storica è cambiata più volte nel corso di questi anni, per la morte del maschio. L’anno scorso non è nato nessun pullo, mentre quello precedente i piccoli erano stati ben quattro».

Guardando la facciata dell’abbazia, il nido si trova esattamente nella parte posteriore del campanile. L’idea di Mendi, che dovrebbe concretizzarsi già il prossimo anno grazie all’aiuto del Comune, è di posizionare una webcam vicinissima al nido - prima della prossima nidificazione - per offrire a tutta la città la possibilità di vedere mamma e papà falco mentre accudiscono i propri piccoli. «Il tema della natura e della sostenibilità - afferma Guerra - si intreccia profondamente con quello della cultura. Con questo spirito, alcuni mesi, fa abbiamo accolto la mostra fotografica di Mendi sotto i Portici del Grano. Siamo anche ben felici del prossimo posizionamento di una webcam sul campanile, per consentire a tutti di vedere le varie fasi della nidificazione del falco pellegrino».

Quella su San Giovanni non è l’unica famiglia di falchi pellegrini in città. «Un’altra coppia - precisa Mendi - è presente sul ponte De Gasperi. Questi rapaci amano nidificare a grandi altezze e lo fanno anche in città per la grande disponibilità di cibo». Affamati di piccioni e storni, i falchi pellegrini tengono pulito il cielo e rivestono un ruolo ecologico importantissimo.

Luca Molinari