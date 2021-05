Piazzale Maestri, invasione di rami fino al quinto piano. «Problemi di sicurezza»

L’orizzonte è divorato da una fitta coltre verde. Foglie e rami riempiono lo sguardo «e tanti saluti al senso di pace». Ha perso la pazienza, ma non l’ironia Francesco Bernardi, farmacista di Sorbolo che si fa portavoce della protesta di piazzale Maestri. Ti accoglie in un elegante appartamento al quinto piano del civico 11 e accende i riflettori sul curioso caso delle fronde «già crollate ma mai sfoltite».

«Il 2 maggio un pesante ramo si è abbattuto a terra a causa del vento – chiosa il farmacista-. Si è schiantato sull’asfalto da 20 metri d’altezza, io stesso ho chiamato il 115. I vigili del fuoco hanno fatto un lavoro meraviglioso: sono rimasti tre ore per eliminare i legni più pericolosi. È addirittura arrivata la polizia municipale per deviare il traffico. Mi aspettavo che arrivasse un funzionario del Verde, o almeno che facesse un sopralluogo per controllare la situazione, ma niente da fare». Nessuno si è presentato nei giorni successivi, «nonostante il vento continui a strapazzare gli alberi e i rami siano arrivati addirittura a superare la tettoia».

La guerra contro i rami invadenti è datata in questo spicchio di città: «Mi sono trasferito qua una decina d’anni fa e ricordo che dal balcone riuscivo a vedere interamente la clinica Città di Parma – prosegue Bernardi -. Ma il panorama non conta: è questione di sicurezza. Qui non si parla solo di rami che si schiantano a terra con rischi per passanti e auto. Se qualcuno si sente male e le porte sono bloccate dall’interno, perfino gli uomini del 115 sarebbero in difficoltà a issarsi sui balconi».

«Tra autunno 2020 e inverno 2021 abbiamo eseguito oltre 4.100 interventi fra potature e messa in sicurezza di alberi in tutta la città. Questo con un investimento di oltre un milione di euro – risponde l’assessore Michele Alinovi -. Si tratta di un’azione significativa che ha preso il via privilegiando sicurezza e vivibilità».

E piazzale Maestri? «Nel periodo autunnale i nostri tecnici hanno fatto un sopralluogo», aggiunge Alinovi. «Per quanto riguarda la programmazione autunnale e invernale di potature 2021-2022 valuteremo un intervento mirato sul piazzale che giudichiamo necessario come negli altri punti della città dove la convivenza fra alberi e condomini diventa complicata».

Chiara Pozzati