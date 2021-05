Reithera: per gli anticorpi arriva la «prova del nove». A Parma

È entrata in una fase cruciale la sperimentazione a Parma del vaccino Covid italiano messo a punto dall'azienda ReiThera con l’Istituto Spallanzani di Roma. La somministrazione della prima dose ai 15 volontari parmigiani (sono 900 i volontari testati in tutta Italia in 26 centri ospedalieri. In Emilia Romagna, oltre a Parma, Ferrara e Piacenza) è avvenuta ai primi di aprile, e la «puntura» per la seconda dose, tre settimane dopo.

Ora, spiega Gabriele Missale, specialista del reparto di Malattie infettive ed epatologia dell'ospedale Maggiore - che coordina lo studio a Parma con la collaborazione dei medici Andrea Olivani e Sara Grasselli e della data manager Diletta Laccabue - è la volta del prelievo di sangue dei volontari (alcuni dei quali trattati solo con placebo) «per testare la produzione di anticorpi contro la proteina Spike del coronavirus e la loro capacità neutralizzante, ossia bloccare l'entrata del virus nella cellula infettata».

Questa fase inizierà la prossima settimana. I campioni di sangue non saranno analizzati a Parma, ma inviati ad un laboratorio centralizzato che processerà i dati di tutti i soggetti coinvolti nello studio.

Intanto a Parma si lavora per monitorare i volontari, 11 donne e quattro uomini. «Nessuno finora ha contratto il virus, e questa è già una buona notizia, anche se non particolarmente significativa in un momento in cui la curva del contagio è in netta discesa - dice Missale - Anche gli effetti collaterali del vaccino sono stati pochi e più frequenti dopo la prima dose: qualche linea di febbre per qualche ora e nessun disturbo prolungato».

La prossima fase della sperimentazione, che dovrebbe partire fra fine giugno e i primi di luglio, prevede, a livello nazionale, di ampliare la platea dei volontari, arrivando ad alcune migliaia.

Il vaccino Reithera è «a vettore virale» (tecnologia diversa da Pfizer e Moderna, entrami «Rna-messaggero»): utilizza un adenovirus di gorilla e differisce da AstraZeneca perché quest'ultimo usa adenovirus di scimpanzé, per le modalità di produzione ed espansione e per i bioreattori impiegati. Rispetto ad AstraZeneca, uno degli obiettivi della sperimentazione italiana è capire se è sufficiente una sola dose per ottenere l'immunità, invece delle due di cui attualmente necessita il farmaco di Oxford.

I ricercatori sono ottimisti: «I risultati della fase uno sono incoraggianti, siamo fiduciosi che ci sia una risposta anticorpale. Dovrebbe essere anche abbastanza semplice inserire nel genoma dell'adenovirus una sequenza genetica che contiene le mutazioni delle varianti e ottenere così una copertura ottimale», dice Missale.

Monica Tiezzi