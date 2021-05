Truffa ad Autostrade, condannati due camionisti

Lo sconto da casello a casello: i chilometri non li puoi decurtare, ma il pedaggio sì, grazie a un artificio semplice semplice. Basta rendere illeggibile il tagliando dell'ingresso e dichiarare all'uscita di essere entrati «dietro l'angolo» o giù di lì. Un giochetto che avrebbe fatto risparmiare un bel gruzzolo a due fratelli rumeni che per questioni professionali sono sempre in autostrada. Arrivati al casello della giustizia, i due si sono visti costretti a pagare ben altro pedaggio.

L'escamotage pare aver funzionato per poco più di un mese, tra marzo e aprile del 2013, permettendo di risparmiare (truffare) un paio di migliaia di euro in tutto. Forse il più anziano dei due, un 54enne residente nel Bresciano, si fece un po' troppo prendere la mano. Arrivò a dichiarare di percorrere - con un mezzo pesante - i 352 chilometri tra Carrara (dove aveva utilizzato la Viacard) e Milano Sud, per poi uscire a Parma, in due ore e 50 sembra. Pareva una sbruffonata da autogrill, per vantare record alla faccia dei limiti di velocità (e delle curve sull'Autocisa). In realtà, la Stradale ci intravvide una possibile truffa ai danni di Autostrade per l'Italia: per pagare «solo» 19,30 euro, anziché il dovuto.

L'indagine permise di chiarire che rendere illeggibile il tagliando per le macchine esattrici (costringendo alla chiamata dell'operatore e alla ricostruzione verbale del viaggio, denunciando un ingresso ben più vicino) era una pratica. Un trucchetto usato innanzitutto dal 54enne, ma anche dal fratello di tre anni più giovane. Entrambi sono stati condannati dal giudice Livio Cancelliere, che ha accolto le richieste del pm Rino Massari: il primo a 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa, l'altro a 4 mesi e 200 euro di multa.

rob.lon.