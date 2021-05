Uccise il vicino: Molinari assolto perché incapace

«Lasciatemi parlare, perché io sono disperato». Andava a casa dei suoi vicini, Sergio Molinari, per urlare quel dolore malato che lo consumava. Erano Maria e Luigi Guareschi le anime che sapevano ascoltarlo, sostenerlo. Ma tra i fantasmi che affollavano la sua mente Luigi è diventato improvvisamente il nemico: l'uomo che il 29 giugno scorso Molinari ha colpito alle spalle con un bastone massacrandolo sul ponticello di Perini, a pochi passi dalle loro case di Iavole, vicino a Bedonia. Un'aggressione brutale nata da una mente assediata dalla follia. Con un finale (processuale) scritto da mesi. Da quando Molinari, 63 anni, accusato di omicidio volontario, è stato dichiarato totalmente incapace di intendere e volere. Assolto. Ma, essendo pericoloso, il gup Sara Micucci ha disposto la misura di sicurezza di 5 anni in una Rems, le strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari. Un periodo al termine del quale dovrà comunque essere rivalutata la sua pericolosità sociale.

Non erano attesi colpi di scena. Accusa, difesa e parte civile hanno percorso la stessa strada nella discussione finale, perché durante le indagini preliminari tutti i consulenti di parte si sono trovati d'accordo sulla patologia di Molinari, affetto da anni da una forma gravissima di schizofrenia che ha minato completamente la sua capacità di intendere e volere. «Dietro la psicopatia ci sono fronti da esplorare che non riguardano questo processo», ha sottolineato in aula il pm Umberto Ausiello.

C'è la storia di Molinari. Già nel 2008 aveva abbattuto la porta di casa di un amico del paese e poi se ne era andato via con un po' di soldi e oggetti. Fu prosciolto perché anche allora ritenuto totalmente incapace, passò alcuni anni in un ospedale psichiatrico giudiziario, ottenendo poi la libertà vigilata nella struttura psichiatrica di Pellegrino. Nel 2016 aveva avuto i primi permessi, fino al ritorno a casa. E le relazioni degli specialisti avevano convinto il magistrato di Sorveglianza a restituirgli la libertà, non ritenendolo più pericoloso. All'inizio dello scorso giugno, però, Molinari prese di mira sempre la stessa persona del paese. Analoga dinamica di tanti anni prima: si scagliò contro la porta con un bastone sfondandola. E qualche settimana dopo toccò a Guareschi, 69 anni, che nemmeno litigò con il suo assassino poche ore prima di essere ucciso. «Quel giorno Molinari si era affacciato alla finestra - racconta Francesca, la figlia di Guareschi - e si era rivolto a mio zio dicendogli “guarda che devi aggiustare quel muretto”. Al che mio padre, che era lì accanto a lui, gli ha risposto: “Sergio, siamo già d'accordo con tuo fratello che lo facciamo insieme”».

Ma Sergio ha seguito i disegni dei suoi deliri. Una mente sempre più fuori rotta negli ultimi mesi. «La situazione è peggiorata notevolmente nel dicembre del 2019, quando è morta la mamma, il suo unico vero affetto. Poi è stato anche ricoverato in psichiatria a Genova, e la pandemia ha aggravato ulteriormente le cose - ha detto in aula il suo difensore, Domenico Patete -. E' stato lasciato solo, in una casa isolata vicino ai boschi. Ci sono troppe responsabilità per questo fatto».

Molinari segue in video collegamento dalla Rems di Mezzani. E alla fine fa risuonare in aula la sua voce. «Chiedo scusa. Chiedo scusa solo a Maria». La moglie di Guareschi. Così dignitosa nel suo silenzio.

