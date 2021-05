«Non ho il compito di essere sensibile»

«Le parole sono importanti» tuonava Nanni Moretti nel film «Palombella rossa». Ne hanno dato prova il procuratore di Parma Alfonso D'Avino ed il vicesindaco Marco Bosi.

Al magistrato non è proprio andato giù quanto detto dal rappresentante della Giunta Pizzarotti durante un dibattito sui diritti delle coppie gay, o meglio non è piaciuta una sua parola: «sensibile». Termine che Bosi ha impiegato anche per D'Avino in questo frase: «In tema di riconoscimento dei figli di coppie omosessuali, oltre alla sensibilità del singolo sindaco, serve un procuratore che non impugna gli atti».

«Probabilmente si tratta di un'interpretazione errata del pensiero del vice sindaco poiché, in caso diverso, ci si troverebbe di fronte ad una presa di posizione istituzionalmente grave», è il commento del procuratore che aggiunge come «il vice sindaco dovrebbe sapere che il Procuratore della Repubblica non ha il compito di essere sensibile, ma ha il diritto/dovere di esercitare il controllo di legalità su tutto ciò che avviene nel territorio di sua competenza, ivi compresi gli atti degli amministratori locali, quando tali atti -come nel caso ricordato dal vice sindaco- appaiano adottati in modo difforme rispetto alla legge vigente, come riconosce peraltro indirettamente lo stesso vice sindaco allorquando fa riferimento alla sensibilità del Sindaco, piuttosto che all'applicazione della legge, da parte dello stesso Sindaco».

Ma il procuratore non si ferma qui. «D'altra parte, almeno allo stato, deve ritenersi che l'impugnazione di quegli atti di riconoscimento richiamati, da parte del Procuratore della Repubblica, avesse ragion d'essere, visto che il Tribunale di Parma ha accolto i ricorsi della Procura, disponendo anche che l'Ufficiale di Stato civile di Parma (il Sindaco) cancelli sia gli atti di riconoscimento effettuati sia le annotazioni effettuate sugli atti di nascita originari. Ma di tale pronunzia del Tribunale non vi è menzione nelle parole del Vice Sindaco».

Immediata la replica di Bosi. «Il procuratore quando ritiene che vi sia una irregolarità ha il dovere di intervenire e nelle occasioni in cui ho avuto il piacere di confrontarmi con il procuratore D'Avino ho potuto apprezzare le qualità professionali. Succede però che di fronte allo stesso atto in città diverse il risultato sia diverso. A Parma gli atti di riconoscimento sono stati impugnati, in altre città no».

Poi la spiegazione del termine “sensibile”. «Ho usato la parola per analogia in quanto nell'intervento prima del mio si è parlato di sensibilità dei sindaci, ma ovviamente non intendevo e non penso che una procura debba agire a seconda delle sensibilità - conclude Bosi -. Il problema non sono le procure o i tribunali, ma la politica romana che non chiarisce una volta per tutte se i figli delle coppie omosessuali abbiano diritto o meno ad avere riconosciuti entrambi i genitori. Io sono convinto di sì».

r.c.