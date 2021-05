Addio all'Anna «di Bosei»: in paese era un'istituzione

Si sono svolti ieri i funerali di Anna Beatrizotti, 80enne conosciuta a Traversetolo come «l'Anna di Bosei», nome del luogo, Boceti, in cui è nata.

Una presenza allegra, in particolare per i bambini della zona che adorava e ai quali riservava sempre un complimento e una caramella.

E in tanti in questi giorni hanno testimoniato ai famigliari il loro commosso ricordo.

«Quando è nata, nostro padre è partito per la guerra, è tornato che Anna aveva sei anni - racconta la sorella Claudia -. Non lo voleva vedere, perché per lei era uno sconosciuto e diceva che era un tedesco, raccontavano sempre i miei nonni».

Con il padre lontano a causa della guerra, Anna cresce con la mamma, aiutata dai nonni e degli zii che l'adoravano.

Finita la guerra, e con il ritorno del padre, la famiglia si allarga; prima nasce Claudia, poi l'anno seguente il fratello Ernesto.

«Io ero la sua bambola, me lo raccontava sempre. Una volta lei e una sua amica mi hanno creato una culla nel pollaio - prosegue -. C'erano i momenti in cui si brontolava, ma il bene tra di noi era immenso. Mia sorella era brava in tutto, sapeva cantare benissimo, ma lei voleva solo lavorare nei campi. Poi si è sposata con Guido Ragionieri e per un anno sono andati a vivere a San Polo, ma poi è tornata, le mancava Traversetolo».

Il marito era sarto e lei lo aiutava nel lavoro. Dalla loro unione nascono i figli Alberto ed Enrico; un legame solido che si spezza tre anni fa quando Guido è venuto a mancare.

«Erano i più grandi ballerini dei dintorni» sottolinea la sorella. Prima ancora, un altro grande dolore è la stata la tragica morte del fratello più giovane, scomparso sette anni fa.

Ma lo spirito di Anna non si è mai spento e con il tempo si è risollevata. «Era una persona unica e allegra, le piaceva scherzare e aveva sempre la battuta pronta. A Carnevale, fin che ha potuto, si vestiva e andava in maschera in giro per il paese. Aveva un'adorazione per i bambini del paese, era sempre pronta a regalargli delle caramelle e una parola buona. E adorava i miei figli e anche i miei nipoti - conclude Claudia -. Un legame così forte che mia nipote è stata proprio chiamata Anna».

