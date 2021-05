Il barboncino Spillo salvato dai carabinieri

Mara Varoli

Un barboncino tutto solo e senza idea di che strada prendere per tornare a casa. È successo ieri pomeriggio, in via Garibaldi, ma due carabinieri in divisa lo hanno visto e preso tra le loro braccia. Così Spillo è tornato nella sua cuccia.

Un barboncino bianco, tutto impaurito, che all'improvviso si è trovato solo in mezzo al traffico: passava da un marciapiede all'altro e chiaramente attraversava via Garibaldi senza troppa attenzione, perché il pensiero era solo uno: ritrovare casa e la sua famiglia. Ma i carabinieri della stazione Parma Centro lo hanno recuperato e salvato da un possibile incidente. Portato in caserma, Spillo è stato curato con crocchette, acqua e tante coccole. Grazie al personale del canile, con il microchip è stata individuata la proprietaria, che si è precipitata in caserma: e Spillo? Salti di gioia.