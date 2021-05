Il Consiglio ha deciso: la farmacia sarà venduta

Chiara De Carli

Sarà messa in vendita la farmacia comunale di Fontevivo. La decisione è stata presa durante il Consiglio comunale con in discussione l'«atto di indirizzo» da seguire nel futuro.

«Oggi parliamo del futuro, perché del passato sarà un tribunale a dirci cos'è giusto o non è giusto» ha sottolineato il sindaco Tommaso Fiazza.

Sul tavolo anche un nuovo bando per l'affitto del ramo d'azienda ed entrambe le ipotesi sono state valutate «numericamente» da un tecnico esterno. «L'obiettivo è avere il miglior servizio possibile per la cittadinanza. La strada della vendita consente di assicurare un servizio duraturo cancellando anche il rischio per le prossime amministrazioni di non vedere pagato l'affitto».

La proposta di dibattito e di voto sull'atto di indirizzo ha diviso maggioranza e minoranza, tanto che i consiglieri di opposizione - pur esprimendo contrarietà alla vendita - hanno deciso di non partecipare al voto.

«Non possiamo partecipare alla votazione perché non la riteniamo corretta - ha detto il capogruppo Luca Bussolati - Nutriamo forti dubbi sul fatto che si tratti di un “mero atto di indirizzo” e in quanto tale non necessiti dei preventivi pareri di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria. Si chiede di votare sulla prima relazione del commercialista oppure sulla seconda, ma queste relazioni sono corrette entrambe: il vero contenuto di questa delibera è invece quello di scegliere se si vuole o meno vendere la farmacia».

La «palla» è ora in mano alla giunta comunale per il passaggio formale verso la cessione del servizio.