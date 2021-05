Il vaccino «scudo» per i più fragili. Ausl: meno contagi fra gli over 80

Pierluigi Dallapina

Il vaccino è uno «scudo» che funziona. Sì, certo, questo lo si sapeva, solo che questa volta a dirlo non sono le case farmaceutiche che lo producono e lo vendono, ma è l'Ausl al termine di un'indagine condotta fra gli over 80 del Parmense.

Sono circa 32.000 i cittadini ultra ottantenni che a Parma e provincia hanno terminato il ciclo vaccinale con la prima e la seconda dose contro il coronavirus, ricorda l'Azienda sanitaria locale per illustrare i dati del suo studio. Si tratta dell'89% delle persone che appartengono a questa fascia d'età.

Il calo dei casi di positività al Covid nella fascia di età over 80 è stato significativo: si è passati dai 373 casi registrati a novembre ai 139 casi di aprile, quando le somministrazioni avevano raggiunto una buona percentuale di ottantenni.

L'indagine dell'Ausl - condotta da Rosanna Giordano, epidemiologa del dipartimento di Sanità pubblica - dimostra che nella settimana che andava dall'8 al 14 aprile la percentuale di ultra 80enni positiva al Covid è stata del 7%, mentre tra il 10 e il 16 maggio è crollata al 2%, in linea con la progressiva vaccinazione di questa fascia di età.

Altrettanto significativo il dato dell'incidenza (numero di casi per 100.000 persone) che, nelle due settimane prese come riferimento, è passato da 82.2 a 19.7.

«Gli effetti positivi della vaccinazione sull'andamento del contagio – afferma Anna Maria Petrini, commissario straordinario dell'Ausl - devono rappresentare un'ulteriore spinta ad aderire con fiducia alla campagna che, in questa fase, riguarda prevalentemente gli adulti, a partire dai 55-59enni per i quali sono in corso le somministrazioni, e i 50-54enni che riceveranno le prime dosi a inizio giugno».

Anche tra chi appartiene alla fascia 65-79 anni qualche segnale positivo già si intravede. Nella settimana dall'8 al 14 aprile la percentuale dei positivi era del 13%, passata poi al 6% nel periodo che andava dal 10 al 16 maggio, con una incidenza in calo dal 178.3 al 56.

«La curva epidemica si riduce sempre più all'avanzare della campagna vaccinale - sottolinea Giordano -. Spero che questi risultati incoraggianti convincano chi è ancora indeciso».