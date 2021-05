Sentieri innevati, a dispetto del calendario

Le alte temperature che si registrano in città e un occhio al calendario, che ci dice che la primavera è ormai inoltrata, possono trarre in inganno i tanti escursionisti che nei fine settimana si riversano in Alta Val Parma e in Alta Val Cedra dove, in barba al calendario, la bella stagione stenta a prendere piede e non è difficile trovare punti dove il manto nevoso raggiunge ancora il metro di spessore.

Una condizione che potrebbe mettere in difficoltà chi si ritrova a passeggiare sul crinale appenninico. È quindi necessario adottare alcune precauzioni.

«I sentieri che in estate sono considerati “facili”, se ricoperti di neve possono nascondere parecchie insidie - spiega Gianluca Zammarchi, tecnico del Soccorso Alpino Monte Orsaro -. E visto che in alcune zone dell'Alta Val Parma e soprattutto della Val Cedra troviamo ancora accumuli importanti, è sempre bene avere alcune accortezze».

Gli esperti consigliano quindi di informarsi innanzitutto delle condizioni meteo che si troveranno in quota: è questa la prima regola dettata dal Soccorso Alpini.

«È sempre bene poi pianificare il percorso in anticipo, muoversi almeno in due e dire sempre a qualcuno dove si è diretti – prosegue Zammarchi –. Bisogna poi munirsi di cartina e assicurarsi di avere acqua, cibo e il cellulare carico».

Per quanto riguarda l'abbigliamento, il soccorso alpino raccomanda di calzare scarponi con suola Vibram, indossare vestiario adeguato e avere picozza e ramponi se si intende andare sulla neve, che in questo periodo può risultare dura ed impegnativa in alcune ore della giornata».

