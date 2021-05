Spunta una bomba da un cantiere: ci pensano gli artificieri

Mariagrazia Manghi

Durante dei lavori in un cantiere edile, in via Campagnola, nel comune di Noceto, è stato rinvenuto un ordigno bellico. I Carabinieri della locale stazione, avuta la segnalazione, sono intervenuti prontamente per delimitare l'area e avvisare la Prefettura che ha richiesto l'invio degli artificieri dell'esercito. Sono intervenuti quindi gli specialisti provenienti dal 2° Genio Pontieri di Piacenza che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'ordigno, una granata d'artiglieria da 149 millimetri di diametro.

L'ordigno, trasportato in una cava nelle vicinanze, è stato fatto brillare. Come sempre in questi casi, sul posto era presente un'ambulanza con personale della Croce Rossa militare.

Questi ritrovamenti sono piuttosto frequenti, nonostante siano ormai trascorsi molti anni dal termine della guerra. Circa due mesi fa, sempre a Noceto, in un fondo agricolo erano stati rinvenuti ben nove ordigni ed era scattato lo stesso protocollo di emergenza. Ancora una volta la raccomandazione che arriva dal Comando è che chiunque rinvenga ordigni di ogni tipo dovrà allertare le forze dell'ordine, senza toccare questi residuati bellici che, nonostante il trascorrere degli anni, sono ancora potenzialmente pericolosi.

