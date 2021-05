Addio a don Alfredo Bianchi

Luca Molinari

Ha riportato al loro antico splendore Battistero e Cattedrale, contribuendo all'ormai prossima riapertura di San Francesco del Prato. Don Alfredo Bianchi - scomparso ieri a 79 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia – ha guidato per trent'anni l'ufficio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici. Lunedì mattina alle 9 in cattedrale avrà luogo la celebrazione delle esequie, presieduta dal vescovo Solmi.

Originario di Collecchio (dove fu tra i fondatori del Collecchio baseball), don Bianchi era stato ordinato sacerdote nell'agosto del 1966. Parroco di Castelnovo di Baganzola da oltre trent'anni, cerimoniere vescovile e vicario episcopale, in passato aveva insegnato religione in varie scuole.

Storico insigne e prete di alta spiritualità, don Bianchi era una figura in apparenza burbera e riservata, ma sempre disponibile all'ascolto e al dialogo. Ha fondato e diretto il Museo diocesano, dedicando numerosi scritti al complesso monumentale di piazza Duomo.

A don Bianchi si deve anche l'adeguamento liturgico del presbiterio della Cattedrale. Come direttore dell'ufficio per i Beni culturali ecclesiastici ha guidato il gigantesco progetto di catalogazione di tutti i beni artistici e storici mobili (dipinti, statue, vasi sacri, mobilio e altro ancora) presenti nelle oltre 300 parrocchie della diocesi.

«Con la scomparsa di don Alfredo la Chiesa e la città di Parma patiscono una grave perdita – ha dichiarato il vescovo Enrico Solmi -. Uomo di grande cultura e pari umiltà, sapeva leggere il mondo antico con grande sapienza. Con i suoi modi e il proprio carattere è stato capace di essere prete pienamente, offrendo rispetto e dialogo verso tutti».

Monsignor Solmi ha posto l'accento sulla grande passione di don Bianchi «per la nostra Cattedrale e per la liturgia» ma anche «il suo impegno per il restauro di San Francesco del Prato». «Spiace che don Alfredo non abbia potuto vedere la restituzione al culto e alla città di questa straordinaria chiesa, ma siamo certi che sarà presente anche lui il giorno della consacrazione e riapertura, celebrando con noi dal balcone del Paradiso».

Sauro Rossi, presidente della Fabbriceria della Cattedrale, ha ricordato i tanti lavori di restauro portati a termine in Battistero e in Cattedrale grazie a don Bianchi. «Negli ultimi tempi si era speso per la mostra sui Mesi e le Stagioni dell'Antelami e per il rifacimento dell'illuminazione della Cattedrale».

Uscirà invece postumo l'ultimo libro di don Bianchi, «I libri contabili della Cattedrale di Parma 1555-1585. La riforma della Cattedrale al tempo del vescovo Alessandro Sforza». Tra i lavori più recenti curati da don Bianchi figura «La nuova guida su piazza Duomo», edita da Kriss Editore in collaborazione con il Capitolo e la Fabbriceria della Cattedrale, e venduta in edicola con la «Gazzetta».