Arresto cardiaco a scuola: ragazzina salvata. La mamma: «Grazie a Massimo Faroldi»

Mara Varoli

«Papà corri, c'è la mia amica che sta male». Pochi secondi e la ragazzina di 16 anni, in arresto cardiaco, era già attaccata al defibrillatore. Il «volo» all'ospedale e ora non solo sta meglio ma è pure tornata a casa: felice di essere tra i suoi libri e in compagnia della sua cagnolina. «È il mio miracolo - confessa la mamma, tra le lacrime -. Non ringrazierò mai abbastanza tutte le persone che insieme hanno salvato mia figlia: le insegnanti, il 118, i medici dell'ospedale e soprattutto Massimo Faroldi. È il mio cuore che parla per loro». La gioia infinita di poter riabbracciare la sua «bambina». Che finalmente sorride. Lei che, quando si è ripresa, non capiva perché in un giorno come tanti dalla scuola è finita in terapia intensiva. Ma oggi lo sa e lo può raccontare.

Tutto è successo all'ultima campanella in un istituto superiore della città, dove la 16enne frequenta la seconda classe. E Massimo Faroldi era lì: «Non chiamatemi eroe - ci tiene con forza a precisare Faroldi -. L'importante è che passi il messaggio: è sempre più indispensabile conoscere le manovre salvavita. Tutti dovrebbero fare formazione, perché il tempo è fondamentale». Quelle manovre, Faroldi le conosce bene: volontario della Croce rossa da 35 anni, è addestrato a fare la rianimazione cardio-polmonare e all'utilizzo del defibrillatore, Blsd.

«Sta di fatto - continua Faroldi - che dopo alcuni giorni quando ho sentito la voce di quella ragazzina al telefono che mi ha detto "Ciao" è stata un'emozione indescrivibile». La ragazza, infatti, è oggi fuori pericolo, circondata dall'affetto della famiglia. E la sua è davvero una bella storia tra le pagine di giornale, che oggi possiamo pubblicare, grazie a una vera catena della sopravvivenza.

Tutto è successo alle 13,15 di un giorno feriale: «Ero andato a prendere mia figlia a scuola - racconta Massimo Faroldi, 54 anni e subagente assicurativo -. E quando sono arrivato, mia figlia mi ha telefonato sul cellulare per dirmi che la sua compagna di banco non stava bene. Tempo 30 secondi per arrivare nel cortile e a un metro dal cancello c'era quella ragazzina a terra e intorno l'insegnante e il personale della scuola che stavano praticando le prime manovre di sicurezza. Il 118 era già avvertito. Ho capito subito che la ragazza era in arresto cardiaco». Così Faroldi ha attivato la cosiddetta catena della sopravvivenza: «Per prima cosa, allerta dei soccorsi, secondo le manovre di rianimazione con le compressioni toraciche, ovvero il massaggio cardiaco, e terzo anello il defibrillatore - specifica Faroldi -. Così quando ho visto a terra la ragazzina ho urlato che qualcuno mi portasse dalla palestra il defibrillatore. Ho attaccato le placche e ho dato la scarica, poi ho continuato con il massaggio cardiaco, fino all'arrivo dei soccorsi. In questo arco di tempo sono sempre stato in contatto in viva voce con la centrale operativa del 118». L'automedica e l'ambulanza della Cri dopo pochi minuti erano già sul posto: il medico ha stabilizzato la ragazza, che è poi stata trasportata con urgenza all'ospedale Maggiore. E da lì, in elicottero al Sant'Orsola di Bologna, dove la 16enne è stata sottoposta a una specifica terapia, per essere poi giudicata, dopo alcuni giorni, fuori pericolo: «Senza nulla togliere al prezioso intervento medico-sanitario, vorrei ricordare il fatto che in questo caso tutti e 5 gli anelli della catena della sopravvivenza si sono concatenati perfettamente, senza perdere tempo. È importante che più persone, adulti ma anche ragazzi, siano formate per affrontare tali situazioni per mettere in pratica le manovre salvavita», dice ancora Massimo Faroldi, non solo storico volontario della Cri: Faroldi ha infatti dedicato la sua vita all'aiuto di chi si trova in difficoltà e allo sport. Per 16 anni è stato tra le file del Cus, nella pallavolo maschile in serie A, poi nel Parma Calcio e per ben 10 anni consulente dell'assessorato allo sport. La sua parola conta: «Speriamo che i lettori ascoltino il mio appello, per essere sempre pronti a salvare il prossimo», chiude Faroldi.