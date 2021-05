Da giugno si vola a Roma, Bolzano ed Ibiza

Luca Pelagatti

L'alba dietro il gruppo del Catinaccio. E il tramonto sulla spiaggia di San Antonio. Il tutto mettendosi in viaggio comodamente a due passi da casa.

E' questa la nuova scommessa dell'aeroporto di Parma che, dopo il lungo periodo nero del covid che ha lasciato a terra la maggior parte degli aerei del mondo, ha deciso di rilanciare. Proponendo una nuova serie di voli che, dalla pista del Verdi, portano a Bolzano, Roma, Olbia e Ibiza. Per una estate, finalmente di ripresa e rilancio.

La notizia dei nuovi collegamenti è proprio di queste ore e i primi decolli sono previsti per la metà di giugno. A garantirli sarà Skyalps, una compagnia con sede a Bolzano che punta a fare ripartire lo scalo altoatesino. Coinvolgendo anche la nostra città.

Le destinazioni, come detto, spaziano dalla capitale, che sarà collegata con il Verdi tre volte alla settimana, a Olbia – che avrà due tratte settimanali, oltre a Ibiza – altre due – e l'hub tra le Alpi di Skyalps con cinque voli ogni sette giorni.

Il servizio sarà svolto con aerei De Havilland Dash DHC-8-Q400 con 78 posti, un velivolo molto apprezzato dalle compagnie regionali, ed è garantito per tutto il periodo estivo.

Questi voli vanno ad integrare quelli già attivi, verso il sud e le isole, e potrebbero a breve venire introdotti altri collegamenti.

Insomma, dopo l'anno nero del turismo e del trasporto aereo che ha visto il fallimento o la chiusura di una trentina di compagnie in tutto il mondo, la situazione vista dalla pista del «Verdi» appare, al contrario, decisamente positiva. Tanto che la somma dei voli disponibili in questi mesi rappresenta una sorta di record per quanto riguarda lo scalo della nostra città.

Al momento infatti operano le compagnie Ryanair, Ego Airways, Flyone, Albastar, Lumiwings e, da oggi, anche Skyalps. Il network attivato prevede quindi voli per Bari, Cagliari, Catania, Chisinau, Lamezia Terme, Lampedusa, Olbia e Trapani a cui si aggiungono un ulteriore collegamento per Olbia e quelli per Bolzano, Ibiza e Roma.

Quello per Roma, in particolare, è un gradito ritorno visto che erano ormai parecchi anni che erano stati cancellati i voli per la capitale. In parte questi tagli erano stati dovuti alla cronica difficoltà di Alitalia ma anche alla concorrenza dei treni ad alta velocità. Ma la possibilità di volare direttamente a Fiumicino è evidentemente molto interessante per coloro, e sono tanti, che proseguiranno poi per le mete a lunga percorrenza. Ed è inutile dire che la possibilità di partire dal «Verdi» e continuare poi verso le mete del turismo globale appare di estrema comodità. In più, le mete scelte si stanno rivelando particolarmente interessanti alla luce di una tendenza, quella per l'estate 2021, che sembra privilegiare le destinazioni nazionali ed europee per le vacanze estive. E il mare del meridione o delle nostre isole è certamente il posto giusto dove tornare a respirare dopo la lunga ansia del covid.