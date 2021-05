L'addio a Giuseppe Pizzetti, memoria storica di Tizzano

Beatrice Minozzi

Tizzano ha perso un pezzo della sua memoria storica: insieme a Giuseppe Pizzetti – scomparso nei giorni scorsi a 87 anni - se ne sono andati infatti aneddoti, curiosità, storie e ricordi. Pezzi di vita vissuta, che Pizzetti ha archiviato e raccontato in tantissimi articoli pubblicati sulla Gazzetta di Parma - di cui è stato collaboratore dagli anni ‘60 e fino al 2009 - ma anche in un volume che racconta la storia di Tizzano e del suo Castello, dal titolo «Tizzano nella storia», scritto insieme ad Antonio Tagliavini.

Nato nel 1933 a Scandolara Ravara, in provincia di Cremona, dopo le superiori Pizzetti si è iscritto all'Università di Parma, facoltà di Medicina, senza però concludere gli studi. Dopo aver seguito alcuni corsi di chimica ha aperto insieme ad alcuni amici di Brescia un laboratorio di cosmetica, nel quale realizzava creme. A portarlo a Tizzano è stato, durante gli anni dell'Università, l'amore per una giovane maestra elementare, Rosetta Bosi, conosciuta durante una gita nella perla della Val Parma e sposata all'inizio degli anni ‘60.

E' con lei che nel ‘66 ha fondato l'Avis di Tizzano, associazione alla quale si è dedicato anima e corpo promuovendo in prima persona la cultura del dono, come è riportato anche nell'attestato di benemerenza ricevuto in occasione dei 50 anni della sezione, nel 2016. L'impegno per il prossimo lo ha coltivato anche nelle vesti di coordinatore dell'Auser di Tizzano, Corniglio e Palanzano, impegno che ha portato avanti fino a quando la sua salute glielo ha permesso. In occasione del suo funerale, che si è tenuto venerdì nella chiesa di Tizzano, il parroco don Giovanni Orzi ha ricordato con gratitudine il suo impegno nel consiglio pastorale del capoluogo tizzanese. Sul fronte lavorativo, dopo aver chiuso il laboratorio di cosmetica, ha insegnato educazione fisica alle scuole medie di Tizzano, per poi essere assunto come segretario all'Istituto Comprensivo di Corniglio prima e a quello di Langhirano poi. Alla fine degli anni ‘90 è andato in pensione ma ha continuato a coltivare la sua passione per il giornalismo – era corrispondente per Tizzano già dalla metà degli anni ‘60 ed ha proseguito fino al 2009, quando la morte della sua Rosetta gli ha tolto parte del suo entusiasmo – e per la scrittura e la ricerca storica più in generale. Grande appassionato di montagna, Pizzetti era un cercatore di funghi e un abile pescatore, e spesso si recava nel «suo» Po o nei laghetti dell'Appennino Parmense per divertenti battute di pesca con gli amici di sempre. Uomo buono, disponibile e onesto, la sua gioia più grande erano però i suoi due nipoti, per i quali è stato un nonno presente, disponibile ed affettuoso.