Sentenza Pesci, le reazioni di parte civile e difesa

L'avvocato della vittima: «Sentenza equilibrata e non punitiva»

Ascoltate le parole del giudice Gennaro Mastroberardino, ha impugnato lo smartphone per comunicare il verdetto all'assistita, parte offesa presente in ogni discorso in aula, ma grande assente a ogni udienza. Per Donata Cappelluto, il momento è stato «liberatorio, dopo una fase istruttoria e soprattutto una discussione faticosa». È il sollievo della vincitrice del duello, soddisfatta per una sentenza «equilibrata, non animata da intenti di irrogare pene esemplari, che ha valutato in modo molto ponderato il giudizio irrevocabile a carico del complice e ha tenuto in considerazione il contributo del compendio probatorio dell'istruttoria in tribunale».

Una maratona, ma è solo il primo atto.

È la prima di tre battaglie da affrontare per arrivare all'irrevocabilità: nella migliore delle ipotesi, perché non possiamo escludere annullamenti della Cassazione.

E Lucia (questo il nome di fantasia che le abbiamo dato, ndr) come ha accolto la sentenza?

È molto contenta. A sua volta si è sentita liberata da un peso: il processo è di certo un calvario per l'imputato ma lo è ancora di più per la persona offesa, soprattutto in reati che ti espongono al giudizio della gente e mettono in qualche modo a nudo la tua vita personale.

Lei ha parlato di vittimizzazione secondaria nella sua controreplica.

Credo che in qualche modo sia stata perseguita in maniera quasi scientifica.

C'erano altre possibilità?

Si potevano seguire altre strade. Vicende processuali fotocopia o similari a questa dimostrano che ci si può difendere diversamente con risultati altrettanto diversi.

Un momento più duro di altri?

Quello della perizia psichiatrica disposta d'ufficio dal tribunale: mette a nudo gli aspetti più intimi della persona offesa, è un'indagine molto più penetrante di quella giudiziaria o investigativa.

Come l'ha vissuta Lucia?

È stato un allenamento molto duro. Vuol dire fare i conti con la propria vita personale, ripercorrere la propria intera esistenza, a distanza di due anni dalla deposizione fatta in incidente probatorio. Ha dovuto rievocare fatti tutt'altro che piacevoli.

È stata anche un'occasione di crescita?

Credo che il processo, per chiunque, sia una prova dura, ma comunque di crescita. Per lei soprattutto la perizia ha rappresentato l'occasione per occuparsi della cura psicologica della persona che magari era stata, per così dire sospesa, prima dei fatti e del processo. Ha cominciato un percorso che ora spero porti a risultati di un certo tipo.

Anche per lei, avvocato, il processo ha rappresentato un momento di crescita?

Sì. E mi ha fatto capire (lo dico da componente del direttivo dell'Associazione nazionale degli avvocati che si occupa anche di formazione) quanto ci sia ancora da fare per la formazione degli avvocati che trattano la materia, cioè la violenza di genere. L'approccio con l'imputato e con la persona offesa richiedono metodologia di lavoro e professionalità specifiche.

Una critica a qualcuno?

No. È stato un momento di riflessione per riguardare tutte le vicende di violenza di genere e il mio approccio nei processi in cui sono stata io a difendere chi era accusato: mi sono resa conto, patrocinando entrambe le posizioni, che occorre una formazione specifica anche per affiancare gli imputati. C'è un problema culturale di fondo da affrontare.

Ha già incontrato Lucia?

Ci siamo sentite al telefono e a breve ci incontreremo per commentare la sentenza.

Sentenza che ha un significato oltre al caso specifico?

«Ha riaffermato un principio che dovrebbe essere chiaro e pacifico per tutti: ogni persona, maschio o femmina che sia, ha diritto alla propria libertà sessuale. In un rapporto posso revocare il mio consenso, cambiare idea, in qualunque momento e devo essere rispettata o rispettato. Non è una procura notarile irrevocabile per la quale una volta che ti ho detto di sì ho detto di sì anche a un'evoluzione successiva. Anche perché un rapporto di questo tipo, di sesso violento, non è l'evoluzione prevedibile e automatica di ogni rapporto sessuale convenzionale.

La difesa parla di «sistema Parma».

Condivido ancora meno di prima quest'espressione. In ambito giudiziario ha un'accezione particolarmente negativa rivolta al tribunale. Piuttosto, c'è una rete, grazie al protocollo che ho citato in aula, dal 2009. Si è dimostrato che quando si fa rete tra le istituzioni i risultati possono essere molto buoni. L'esempio di questo processo e della persona offesa dimostra che quando la rete viene posta in essere anche sulla base di un'iniziale resistenza dei protagonisti della vicenda porta i suoi frutti.

Che cosa direbbe a Pesci?

Spero solo che il processo sia un momento di crescita culturale anche per lui.

Roberto Longoni

Il difensore di Pesci: «Non finisce qui: Federico è innocente»

«Non finisce qui». Fabio Anselmo lo ha sussurrato all'orecchio a Federico Pesci anche un attimo prima della lettura della sua condanna. E lo ripete il giorno dopo, quando la trasferta a Roma per questioni personali non gli impedisce di lavorare già all'appello. «Non ho bisogno di leggere le motivazioni della sentenza, me le posso immaginare» spiega l'avvocato. Così, reagisce a una sentenza accolta «con amarezza, ma senza sorpresa» colui che insieme con Mario L'Insalata è incaricato della difesa del 48enne appena condannato per violenza sessuale di gruppo e lesioni personali ai danni di una 21enne. Un sigillo inaccettabile per Anselmo. «Io sono convinto della sua innocenza ed è per questo che ho accettato l'incarico. È un caso che, dal punto di vista ideologico e di sensibilità personale, va contro i miei principi. Non l'ho certo accettato per motivi economici: ho mille altre questioni in contemporanea. Non avevo bisogno di rischiare la salute facendo giravolte per tutt'Italia ai ritmi infernali ai quali siamo stati sottoposti».

Che cosa pensa dell'entità della pena?

Mi sembra squilibrata, rispetto ad altre situazioni, a processi analoghi. È la dimostrazione che a noi qui va così. Ma paradossalmente mi fa avere ancora più fiducia nel futuro del processo, perché rende vulnerabile la sentenza. Certo, è ovvio che Federico avrebbe preferito una pena più mite.

Che cosa gli ha detto, dopo la lettura della sentenza?

Federico era prostrato, amareggiato. Ha visto tutti gli elementi prodotti in giudizio: un'ora e 50 di camera di consiglio, dopo 30 udienze, dopo le repliche... Il codice prevede che un'idea i giudici se la facciano in camera di consiglio, alla fine».

Cambierebbe qualcosa della sua linea difensiva?

Nulla. So che doveva finire così. Il punto nevralgico è stato quando il tribunale ha disposto la perizia psichiatrica sulla parte offesa. Quando dopo aver analizzato tutte le posizioni e le ricostruzioni - anche dell'imputato che, ricordiamolo, si è fatto interrogare dal pm che dal gip - il tribunale che deve valutare l'attendibilità della dichiarazione della persona offesa si pone il problema della sua capacità a deporre, capisci che è un fatto eclatante.

Emergeranno elementi nuovi in appello?

In appello si processa la sentenza, così come in cassazione. Comunque, sono al corrente di nuovi elementi: spero mi venga data la possibilità di mostrarli.

Lei dice di essere sempre dalla parte sbagliata...

Proprio così. Difendo le vittime degli abusi di polizia e mi si rinfaccia di voler mettere in discussione il giusto valore sociale delle forze dell'ordine. In questo processo invece si fa presente, giustamente, la sensibilità e il rigore che bisogna avere per tutelare la libertà sessuale e l'integrità personale della donna. Sono d'accordo. Ma il tema è che i processi sono sempre contro le persone e non contro gli ideali.

È stato un processo duro, doloroso.

Nel momento in cui una persona riceve un'accusa di questo tipo e la giurisprudenza dice che il giudice deve valutare la congruenza e la credibilità soggettiva della vittima, perché fanno prova, qualcuno mi spieghi come può difendersi un imputato senza occuparsi delle contraddizioni che caratterizzano questa prova. Abbiamo fatto considerazioni su patologie che minano la credibilità della parte offesa. Se non possiamo fare questo, come possiamo difenderci? Dobbiamo presumere che ogni denuncia in quanto tale è fondata, a prescindere dal processo? Lo si dica allora.

È stato faticoso per lei spogliarsi della toga di avvocato di parte civile e indossare quella del difensore di due uomini accusati di violenza sessuale di gruppo?

No. Ritengo entrambi assolutamente innocenti e l'ho detto in aula: anche in questo processo mi sento difensore di parte civile. Sono libero di accettare le cause nelle quali credo. E sono convinto che in questo processo sia proprio Pesci la persona più vulnerabile tra tutti i protagonisti. Questo non significa che io approvi la sua vita. Ma sono convinto che metterlo in carcere per questi fatti equivalga a cagionarne la morte.

Roberto Longoni