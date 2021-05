Tamponi obbligatori e mete «vietate»: ecco i consigli per vacanze in sicurezza

Gian Luca Zurlini

Viaggi all'estero per turismo? Per ora, fatta eccezione per i Paesi Ue, sono ancora un rebus, o, per meglio dire, un'illusione. A confermarlo sono le agenzie di viaggi, ancora avvolte nell'incertezza di regole non chiare che, di fatto, bloccano le prenotazioni al di fuori dell'Italia con due uniche eccezioni: «Dopo mesi di fermo quasi totale - dice Stefano Albertini di Simoni viaggi - c'è molto interesse per la Spagna, in primis per tutte le Baleari e poi le Canarie, e per la Grecia, con le isole che sono tornate a essere meta ambita dopo il quasi totale fermo di un anno fa». Questo grazie alle regole, già definite per i Paesi Ue: «Non c'è nessuna quarantena da fare per i Paesi Ue. Sono sufficienti un tampone 72 ore prima della partenza e un altro prima del ritorno in Italia, spesso disponibile nelle strutture ricettive, oppure la certificazione di avere fatto il ciclo vaccinale o avere avuto il Covid nei sei mesi precedenti il viaggio».

Ben diversa la situazione per chi vuole andare in Paesi extra Ue: «Negli Usa, in Gran Bretagna o in Australia, per dire, sarebbe consentito partire dall'Italia ma nessuno di questi Paesi accetta ancora arrivi dal nostro Paese, se non per lavoro». Una situazione assurda, secondo Milena Salvador, titolare de «I viaggi del Ducato», agenzia specializzata proprio in tour negli Usa. «In pratica il nostro Governo ha aperto le porte all'arrivo di americani e altri stranieri senza chiedere uguale trattamento per gli italiani in partenza verso l'estero. E così noi siamo nell'impossibilità di lavorare, come ormai da 15 mesi, pur in presenza di molte richieste e di una situazione tranquilla negli Stati Uniti, dove addirittura sono previste vaccinazioni gratuite per i turisti. Di fatto, a parte la Ue, per il turismo estero è ancora tutto bloccato anche verso i Paesi dove la situazione della pandemia è ormai sotto controllo. Ed è difficile capire i motivi di questi ostacoli, visto che anche le compagnie aeree stanno rimettendo in funzione molte tratte».

Fra le destinazioni ancora «vietate» ci sono anche le Maldive, da tempo dichiarate Covid free, ma qui con un paradosso: «Sono molte le persone che aggirano il divieto dichiarando di partire per lavoro. Ma è difficile credere che le isole possano fare il pieno con persone che si recano là tutte per lavoro. Però è esattamente quello che avviene. Le agenzie, però, non possono dichiarare il falso, perché si incorrerebbe in un resto penale, con ripercussioni anche sull'attività futura. Insomma, ci sarebbero tutte le condizioni e le richieste per ripartire ma, Ue a parte, non ci sono accordi che consentano di programmare viaggi turistici all'estero».

Dal Planetario del Centro Torri confermano, infine, che «le prenotazioni per Spagna e Grecia, per le località balneari, sono ripartite. In più c'è movimento anche per le crociere, soprattutto quelle nel Mediterraneo. C'è invece poca richiesta per città come Parigi o Berlino e in generale Francia o Germania per via dei coprifuoco ancora in vigore. Fuori dalla Ue, compresa la Gran Bretagna, tutto è invece fermo, perché finora non ci sono regole per i viaggi turistici».

In attesa di un green pass che tarda a palesarsi, per ora l'estate 2021 è all'insegna di vacanze antartiche o nei Paesi Ue del Mediterraneo.