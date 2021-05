Un albo per aiutare le famiglie, ma il centrosinistra lo boccia

Antonio Bertoncini

Tutto fa pensare che ci sarà battaglia quando il consiglio comunale dovrà votare la mozione proposta da quattro consigliere del gruppo di maggioranza Effetto Parma per l'istituzione di un «Albo unico comunale a sostegno delle famiglie con figli da 0 a 14 anni, che includa tutte le figure professionali che a vario titolo si prendono cura e svolgono attività di accudimento e sorveglianza dei minori da 0 a 14 anni», quali babysitter, assistenti di conciliazione dei tempi di lavoro e cura, assistenti domiciliari dell'infanzia e tate con partita Iva.

La mozione è in calendario nel consiglio di domani, mentre l' Albo unico sostituirà e successivamente potrà incrementare gli albi già esistenti: Servizi di conciliazione - progetto «Una casa in più» e Albo babysitter, gestiti ora dai settori Educativo e Welfare. Si tratta - nell'intenzione delle proponenti - di un'opportunità complementare ed integrativa rispetto ai servizi educativi per l'infanzia, con l'obiettivo «di promuovere servizi volti anche a tutelare le realtà familiari più fragili, dal punto di vista sociale, psicologico ed economico, garantendo ai genitori o a chi si occupa della cura dei minori da 0 a 14 anni la possibilità di lavorare anche in orari o modalità differenti dall'ordinario trovando nella propria città una rete di sostegno e aiuti economici adeguati al costo del servizio».

Previste azioni di selezione, formazione e aiuti alle famiglie. La consigliera Valeria Ronchini ha presentato il testo aggiornato rispetto al precedente con l'auspicio di ottenere una larga approvazione in consiglio. Ma dall'opposizione di sinistra - per bocca di Daria Jacopozzi (che si è comunque riservata di decidere l'atteggiamento del Pd dopo la consultazione del gruppo), Roberta Roberti e Giuseppe Massari - sono arrivate dure critiche e obiezioni circostanziate su merito e modalità della proposta.

Contestato l'abbinamento di servizi riferiti a settori che hanno compiti diversi, come la scuola e il welfare, che metterebbe a rischio la qualità di alcuni servizi educativi e potrebbe indurre nelle famiglie false illusioni per un provvedimento che somiglia a una scatola vuota.

La mozione arriverà così in discussione domani e l'opposizione non mancherà di farsi sentire, probabilmente marcando un dissenso radicale sulla proposta, che già figurava nel programma di governo del sindaco.