Ancora vandalismi in centro: lo sfogo dei commercianti

«Lo slittamento alle 23 del coprifuoco ha già fatto girare un'ora in più anche i balordi».

Così si è sfogato un commerciante del centro storico che, ieri mattina, ha trovato bidoni rovesciati, paratie spezzate, vasi capovolti. E non solo. Anche escrementi e urina in giro negli spazi antistanti gli esercizi del centro. Purtroppo i vandalismi sono stati messi a segno un po' in tutto il centro.

«Gli episodi si erano affievoliti durante le restrizioni orarie anti Covid – ha aggiunto un altro commerciante – ma appena si lascia un minimo in più di libertà, ecco che ritornano i balordi incivili. E non si accontentano di sporcare in giro, ma arrecano anche danni. Io mi sono ritrovato le paratie spezzate e i contenitori capovolti. Con scopa e candeggina ho ripulito gli spazi davanti al locale, ma non vorrei che il copione si ripetesse, ora, ogni mattina, Poi ne vedremo delle belle appena si darà completa libertà».

I vandalismi sono stati messi a segno non solo nelle centralissime via Berenini, via Gramsci, via Malpeli, via Cavour, ma anche nei vicoletti attigui.

r.c.