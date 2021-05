Centri estivi, record di iscrizioni

Giuseppe Milano

«C'è voglia di socialità, di sport, di stare all'aria aperta. La paura che ci ha accompagnato in questi mesi sembra essere davvero alle spalle». Niente male come messaggio a pochi giorni dal via della lunga stagione dei centri estivi. Le parole sono del salsese Roberto Milocco, organizzatore, assieme a Francesco Fochi, dei Jam Camp, centri estivi dedicati al basket e alla pallavolo, ma lo ripetono in coro anche coloro che operano nel pubblico o nei centri parrocchiali.

Dopo la pubblicazione, da parte del Ministero della Salute, delle linee guida con tutte le norme per il contenimento del contagio, ora tutti sono pronti a partire, anche perché le adesioni non mancano. «Noi abbiamo notato un grande desiderio da parte delle famiglie di riportare i figli ai centri estivi», spiega Barbara Vecchi della cooperativa Eidé, ente che gestisce una ventina di centri parrocchiali in provincia di Parma. «Lo scorso anno c'era qualche timore, ora invece si vuole tornare a far socializzare i bambini e questo è un segno molto positivo» conclude la stessa Vecchi che sottolinea «la grande serenità con cui tutti stanno approcciandosi alla prossima estate». Per questo si sta provando, proprio in queste ore, ad implementare la platea dei centri estivi accreditati, ovvero quelli dove le famiglie potranno usufruire del contributo di Comune e Regione. «Nei prossimi giorni avremo la lista completa», spiega Ines Seletti, assessora all'educazione del comune di Parma, «con l'obiettivo di avere per il 28 maggio la graduatoria finale delle famiglie aventi diritto». Rush finale quindi in corso, anche perché manca davvero poco. I centri estivi partiranno infatti lunedì 7 giugno, nonostante le linee guida nazionali siano arrivate solo sabato e quelle regionali ancora manchino all'appello, ma «l'esperienza maturata lo scorso anno sarà molto preziosa e non avremo problemi», spiega Roberto Milocco. In più quest'anno, a differenza dell'estate 2020, il protocollo del ministero non inserisce più un rapporto numerico fisso tra educatori e ragazzi, né la divisione rigida per età. «Era questo l'ultimo tassello che attendavamo per partire», sottolinea Barbara Vecchi, «mi sento di dire che sarà una estate normale. Anche perché», conclude la dirigente della coop Eidé, «parte nei nostri operatori sono già vaccinati e il restante sarà inserito nelle liste che stiamo approntando dopo la chiamata dell'azienda Usl».

Pronti a ricevere circa 300 ragazzi anche gli organizzatori di Giocampus Estate. «Rispetto ai numeri dello scorso anno (50 ragazzi) è un passo avanti molto importante», conclude Elio Volta, referente del progetto Giocampus, «anche se le garanzie sul fronte della sicurezza saranno confermate con un rigido protocollo e la presenza, durante l'attività, di un medico della clinica pediatrica. In più la vaccinazione degli operatori che partirà proprie in queste ore».

E sempre in queste ore all'assessorato all'educazione, chiosa Ines Seletti, «arriveranno le dichiarazioni di inizio attività dei centri estivi accreditati, con le metodologie con cui intendono rispettare i protocolli. Siamo pronti».