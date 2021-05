Marras vince il premio Bacalov

Doppio successo per Andrea Marras, violinista e compositore, sardo di nascita e parmigiano d'adozione, che con la sua composizione per orchestra «Novecento» ha vinto il primo premio della giuria e il premio “Magna Grecia” (assegnato dai professori dell'omonima orchestra), al Concorso internazionale di composizione Luis Bacalov. La finale si è tenuta sabato al Teatro Comunale Fusco di Taranto, e ha visto sfidarsi sei compositori provenienti da Italia, Giappone e Austria. Ciò che ha colpito la giuria è stata la scelta di Marras di strutturare la sua composizione in tre movimenti che hanno saputo miscelare più anime della musica del ‘900. Il primo premio prevede, tra l'altro, l'esecuzione del brano nella stagione concertistica de La Toscanini di Parma («un aspetto che mi sta particolarmente a cuore», ha commentato Marras).

In omaggio a Bacalov, il tango era il tema di questa prima edizione del concorso. Marras come violinista ha fatto parte per 10 anni di Tango Spleen, ensemble specializzato in questo settore. «Mi ero diplomato in violino al Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma e stavo iniziando a lavorare in orchestra, quando sono stato contattato da Mariano Speranza per entrare a far parte di questo ensemble, nel 2009. All'inizio ho accettato soprattutto per una questione lavorativa, poi però sono stato travolto da questa esperienza».

Circa la composizione che ha portato al premio, Marras spiega: «Bacalov è stato un compositore poliedrico: formazione classica, arrangiatore di Sergio Endrigo, ha vinto un premio oscar per la colonna sonora de “Il postino”... Ho pensato di fare un brano in tre movimenti, ognuno dei quali rende omaggio a una diversa anima della musica del Novecento. Il primo movimento è un tango puro, il secondo è musica da film, il terzo si ispira alla musica classica novecentesca (Stravinskij, Prokof'ev...), il tutto tenuto assieme dal filo conduttore del tango».

Forti le emozioni della finale davanti al pubblico. Ma si guarda già al futuro.

«Si sta concludendo “Diaporama”, progetto nato da una collaborazione tra il Liceo Musicale Bertolucci e il Liceo Artistico Toschi: i ragazzi del Toschi hanno realizzato quattro cortometraggi e io sto aiutando gli studenti del Bertolucci a comporre le colonne sonore. I risultati verranno proiettati al cinema Astra il 10 giugno. Inoltre mi sto concentrando sulla collaborazione con mia moglie Yalica Jo, cantante, violoncellista e compositrice cubana, per un progetto in duo. Infine spero di poter lavorare come compositore, soprattutto nell'ambito della musica da film».