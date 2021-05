Massimo Iotti, «addio a un combattente»

Pierluigi Dallapina

Massimo Iotti era «un combattente». Lo riconoscono sia i compagni di partito, il Pd, che gli avversari (compresi quelli della Lega con cui battagliava in Regione) nel giorno dell'addio a un politico «appassionato, schietto e competente» stroncato ieri a 59 anni (ne avrebbe compiuti 60 a novembre) mentre era ricoverato all'ospedale Maggiore da circa un mese per colpa di un male che se l'è portato via nel giro di un anno. Poco, troppo poco per un uomo, un politico, un marito e un papà sempre sul pezzo, tenace, puntiglioso e appunto combattivo. Consigliere regionale alla seconda legislatura consecutiva, Iotti ha iniziato la sua carriera amministrativa nel 1987 come consigliere di amministrazione dell'Amps. Dal '90 al '95 è stato consigliere comunale e poi assessore ai Lavori pubblici e all'Urbanistica a Sorbolo, il Comune in cui ricoprì anche la carica di sindaco dal '95 al 2004, per due mandati. Tra le diverse esperienze nelle istituzioni va ricordata la legislatura 2007-2011 in consiglio comunale a Parma, quando dai banchi del Pd lui e i colleghi di partito condussero un'opposizione durissima alla giunta Vignali. Rieletto in consiglio nel 2012, non fece sconti nemmeno al primo sindaco «grillino» di una città: Federico Pizzarotti.

Presidente dell'Arci dal 2000, Iotti era un uomo di sinistra che non nascondeva la sua ammirazione per l'efficienza cinese e non a caso nel suo curriculum ha voluto ricordare che si è occupato di «scambi culturali a livello giovanile con la Repubblica popolare cinese».

Architetto laureato a Venezia, negli ultimi tempi stava lavorando al progetto della Casa della Salute di Sorbolo, il suo paese, prima di lasciare la moglie Francesca e la figlia Laura, alle quali va la vicinanza dei partiti e degli amici di Massimo.

Partito democratico

«Massimo è stato una figura importante nel mondo delle istituzioni e della politica parmense e cittadina. Dopo esperienze amministrative locali, dal 2014 abbiamo condiviso anni importanti in consiglio regionale, un impegno forte per il territorio che abbiamo avuto l'onore di rappresentare. Grande è stato anche il suo impegno nel mondo dell'associazionismo», afferma Barbara Lori assessora regionale alla Montagna.

«Viene a mancare un punto di riferimento importante per il Pd in Regione. Era un politico competente che aveva la sua Bassa nel cuore», commenta il consigliere regionale parmigiano del Pd, Matteo Daffadà.

La presidente Emma Petitti esprime il suo cordoglio a nome di tutta l'Assemblea legislativa regionale.

Filippo Fritelli, segretario provinciale del Pd, ricorda che a «Iotti va tutta la gratitudine del partito per la sua lunga militanza, è sempre stato un uomo combattivo», mentre il segretario cittadino Michele Vanolli parla di un «amministratore capace, che godeva di grande consenso».

«Piango la scomparsa di un amico», si limita a dire il capogruppo in consiglio comunale, Lorenzo Lavagetto, che oggi lo ricorderà in aula. «Non avrei mai voluto rilasciare questo ricordo», confessa il presidente della Provincia Diego Rossi. «È stato relatore al Piano regionale dei trasporti. Con lui parlavamo di Pontremolese, completamento della Pedemontana, di Cispadana, aeroporto e via Emilia bis».

Giorgio Pagliari, ex capogruppo Pd ai tempi della giunta Vignali, ricorda il «decisivo contributo» di Iotti «sui temi del bilancio» e il suo contributo «con gli altri consiglieri Pd all'azione di opposizione, che valse al gruppo un forte riconoscimento». «Con lui si discuteva, anche in modo acceso, ma sempre con onesta e correttezza», aggiunge il sindaco di Fidenza Andrea Massari.

Il sindaco Pizzarotti

«Iotti è l'immagine di un politico d'altri tempi, di quelle persone rare che la politica ce l'ha nel sangue», scrive il sindaco Federico Pizzarotti. «Mancherà a tutti il suo esempio, la sua grande volontà e caparbietà».

Lega

«Un avversario politico al quale abbiamo sempre riconosciuto l'impegno, la lealtà, l'onestà e la coerenza», scrivono i consiglieri del gruppo Lega in Regione, mentre Fabio Rainieri aggiunge: «Era schietto e sincero, battagliavamo in aula, ma abbiamo anche condiviso iniziative per Parma». Di «persona determinata, che fino all'ultimo ha partecipato ai lavori dell'assemblea legislativa e delle commissioni», parla Emiliano Occhi.

Movimento 5 Stelle

«La scomparsa di Massimo Iotti è una notizia che ci addolora molto. Una persona con cui, in Assemblea legislativa, ci siamo confrontati più volte sui temi più importanti del suo territorio, quello di Parma, a cui era molto legato», dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle.

Fratelli d'Italia

«Fratelli d'Italia si unisce al cordoglio dei familiari e della comunità politica del consigliere regionale Massimo Iotti per la sua prematura scomparsa», si legge nella nota firmata dal coordinatore provinciale Federico de Belvis.

Lista Coraggiosa

«A volte in disaccordo, ma sempre uniti e orgogliosi della nostra associazione (l'Arci, ndr) e nell'affermare che l'associazionismo popolare e sincero è la spina dorsale della partecipazione e della democrazia», scrive Federico Amico, consigliere regionale di Emilia Romagna coraggiosa.

Arci

«Era un uomo coraggioso», esordisce Bruno Del Monte, segretario organizzativo Arci, con la voce rotta dalle lacrime. «Al liceo eravamo nel collettivo studentesco dell'Ulivi e lo ricordo già come un leader. Persona di grande cultura, amava la musica. Con lui l'Arci di Parma è arrivata a 49mila iscritti, a centinaia di circoli e ad essere punto di riferimento in Italia. Era al lavoro su una legge quadro per l'associazionismo. Con la sua scomparsa viene a mancare un punto di riferimento. Noi eravamo come due fratelli».