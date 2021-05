Riaprono le palestre: «Non chiudeteci più»

Pierluigi Dallapina

Oggi riaprono le palestre, ma attenzione, perché gli allenamenti dovranno rispettare rigidi protocolli anti Covid: divieto di fare la doccia negli spogliatoi, distanza di 2 metri tra le persone, vestiti e oggetti personali chiusi in una borsa e, ovviamente, mani disinfettate e temperatura sotto i 37,5 gradi. Ma le regole non scoraggiano i gestori. «Abbiamo voglia di ripartire. Ora non chiudeteci più», è il mantra che ripetono tutti e non è difficile capire il perché. Sono passati infatti sette mesi dal 26 ottobre, quando il governo Conte II diede una nuova stretta alla vita degli italiani a causa della seconda ondata della pandemia.

Ora che il contagio è in ritirata, che i vaccini non arrivano più a singhiozzo e che le terapie intensive si stanno lentamente svuotando, il governo Draghi ha deciso di allentare i divieti. Questa volta si spera per sempre.

Nell'attesa di riaprire, le palestre sono cambiate per riuscire a sopravvivere. «Abbiamo lavorato tanto con i corsi online e altre attività a distanza. Questo mi ha permesso di pagare l'affitto, dato che gli ultimi ristori sono arrivati a novembre», confessa Davide Marchesi, gestore della palestra Evolve in via Emilio Lepido. «Non sarebbe male se il Governo decidesse di concedere anche un bonus fitness, per rimettere in movimento il Paese, e se facesse campagne educative sul benessere», suggerisce Marchesi, che comunque incassa la fiducia di clienti vecchi e nuovi. «Tanta gente è pronta a frequentare il nostro centro». Nonostante le regole anti Covid e alcuni accorgimenti in più. «Da noi è obbligatoria la prenotazione tramite una app».

Limiti e divieti no sembrano però scoraggiare quei parmigiani che hanno voglia di uscire da mesi di letargo forzato. «Durante questi mesi di sedentarietà la gente è ingrassata, quindi ha voglia di rimettersi in forma. Ma all'inizio riapriremo con costi maggiori e liquidità ridotta a zero, per questo dobbiamo essere bravi a lavorare con la nuova clientela», avverte Rossana Fumarola della palestra Smart fitness.

Già perché la ripresa non sarà tutta in discesa. «Gli abbonati chiederanno il prolungamento della validità dell'abbonamento per i mesi in cui non sono potuti venire palestra, ma noi dovremo far fronte ai costi della riapertura». Ecco perché le palestre dotate anche di piscina coperta vorrebbero poter aprire gli impianti senza attendere il primo luglio. «Le piscine sono piene di cloro, che è un disinfettante - conclude Fumarola - non capisco perché non possano riaprire, dato che gli impianti all'aperto sono in attività dal metà maggio».

Per attirare nuovi clienti c'è chi ha deciso di «aumentare i livelli di prestazione, per orientarsi alla cura della persona a 360 gradi», anticipa Monica Cantarelli, direttore della palestra Wellfit. «La palestra sarà sempre più un contenitore a cui aggiungere altri servizi medicali, come la parte nutrizionale o la fisioterapia. Questo periodo di attesa è servito a farci venire idee nuove», aggiunge, ricordando che anche nella sua palestra gli ingressi avverranno su prenotazione e che ci sarà un registro delle presenze.

«C'è tanto entusiasmo, la gente ha voglia di muoversi», assicura con un ottimismo contagioso Adriano Guareschi , anima del Training center. «Le regole non ci spaventano, l'importante è ripartire»