Scuola, gite sospese nel 2020 per il covid: la mappa dei rimborsi al Marconi

Mara Varoli

La pandemia ha colpito le scuole su più fronti. Dad e non solo, perché anche sulle «gite» il contraccolpo si è fatto sentire. E molti soldi anticipati dai diversi istituti alle agenzie di viaggio ancora non sono stati rimborsati. Per cui, le famiglie sono arrabbiate, «ma bisogna avere pazienza e fiducia», sottolinea la dirigente scolastica del Marconi Gloria Cattani.

I soldi anticipati

Novantadue sono i viaggi di istruzione per cui i genitori dei ragazzi del liceo di via Costituente hanno anticipato denaro. Molti di questi viaggi si dovevano svolgere a febbraio e a marzo dell'anno scorso, quando per colpa del coronavirus tutto è stato bloccato. Cifre che vanno dai 200 ai 500 euro per viaggi che alla fine sarebbero costati anche 800 euro: «Sappiamo bene che per le famiglie queste cifre possono fare la differenza, ma in questo momento l'unica soluzione è aspettare», sottolinea ancora la preside Cattani.

Le quinte classi

«Le classi terminali - spiega nel dettaglio la direttrice dei servizi generali e amministrativi del Marconi Maria Antonietta Mirabile - in buona parte sono state affidate a un'agenzia che ha sede in Campania e che è stata selezionata tramite avviso ad evidenza pubblica. Questa agenzia ha vinto quasi tutti i viaggi delle quinte classi dell'anno scolastico 2019-20. Nel momento in cui è stato approvato il decreto legge che permetteva agli studenti delle classi terminali il rimborso dei voucher, nonostante i ripetuti solleciti del liceo Marconi a questa agenzia, i rimborsi non sono mai arrivati. Non potendo rivolgerci all'avvocatura ordinaria, come scuola ci siamo rivolti all'avvocatura di Stato, così come per un'altra agenzia che ha sede in Lombardia. Quest'ultima però ha interrotto la procedura legale dell'avvocatura di Stato e ha accettato di rimborsare il voucher di 22 mila euro alle famiglie, trattenendo una franchigia: il rimborso ha riguardato la 5ªA, la 5ªF, la 5ªU e la 5ªV per il viaggio Praga-Terezin. Dove è stato possibile, in particolare per le classi intermedie, gli anticipi sui viaggi sono stati rimborsati: in questi casi, le agenzie ci hanno liberato dagli impegni assunti dal contratto».

Le classi intermedie

In sospeso però rimangono anche due soggiorni studio ad Oxford, che riguardano le classi 3ªC, 3ªI e 3ªI sempre dell'anno scorso, con un'agenzia che ha sede a Milano e Napoli: «A quest'agenzia - continua Mirabile - abbiamo richiesto di trasformare il voucher di 29mila euro intestato alla scuola in voucher individuali. E abbiamo chiesto alle famiglie di accettare questa proposta, ma nessun genitore dei ragazzi ha accettato le condizioni dei voucher individuali. Un altro viaggio importante per il liceo Marconi era quello diretto a Siracusa per un progetto sul teatro antico: un viaggio al quale avrebbero dovuto partecipare la 2ªA, la 2ªB, la 2ªD, la 2ªE, la 2ªK, la 2ªP, la 2ªR, la 3ªE e la 3ªS con un'agenzia siciliana, con la quale abbiamo un voucher di quasi 30mila euro. A questa agenzia abbiamo richiesto più volte il rimborso del voucher: telefonicamente abbiamo richiesto la trasformazione del voucher in voucher individuali e l'agenzia ha risposto, sempre telefonicamente, che sta aspettando un bando della regione Sicilia per la modalità di proposta dei voucher individuali».

E non è finita. Rimane in sospeso anche il viaggio a Policoro, in provincia di Matera, che avrebbero dovuto effettuare la 2ªU, la 2ªF, la 3ªA, la 3ªD e la 3ªT con un circolo velico: «Un viaggio che rientrava nei Pcto, la vecchia alternanza scuola lavoro - precisa il direttore del Marconi Mirabile - con un'agenzia di servizi che oltre al soggiorno organizzava anche le attività. Ma purtroppo l'agenzia di servizi per il momento non ha la possibilità di rimborsare il voucher di 7mila euro al Marconi».

La fine della pandemia

È chiaro che quando questi viaggi di istruzione ricominceranno, covid permettendo, questi crediti si scioglieranno e quindi il liceo Marconi riuscirà a rimborsare alle famiglie gli anticipi sulle «gite». Il percorso più complicato rimane quello con l'agenzia con sede in Campania, per il viaggio che gli studenti della 5ªC, 5ªE, 5ªL e 5ªN avrebbero dovuto effettuare l'anno scorso: «Ancora non sappiamo a che punto sia la procedura legale - conferma Mirabile -, ma se l'avvocatura di Stato vincerà la causa, come ci auspichiamo, l'agenzia dovrà rimborsare il Marconi il prima possibile. Attendiamo anche un'altra piacevole novità: i voucher da 18 mesi potrebbero essere prolungati nella loro validità a 24. Siamo in attesa della pubblicazione di questa notizia. Per ora i rimborsi sono complicati: le famiglie devono saper aspettare, anche se ci rendiamo conto che le cifre anticipate sono importanti, ma quando si sottoscrivono dei contratti nascono degli obblighi giuridici ed economici e quindi dobbiamo rimanere tutti in attesa. L'amministrazione del Marconi ha più volte sollecitato la soluzione al rimborso: per alcuni viaggi abbiamo ottenuto voucher individuali, per altri stiamo aspettando gli esiti dei procedimenti legali».