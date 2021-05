Addio alla maestra Marchesi: trent'anni alla De Amicis

Una vita per l’insegnamento e la sua famiglia: dopo una breve e improvvisa malattia, se n’è andata la maestra Enrica Marchesi Gulli, lasciando affranti i suoi cari.

Proveniva dalla nota e stimata famiglia dei Marchesi: i suoi nonni, negli anni Cinquanta, avevano aperto nella centralissima via Cavour la Casa della plastica, portata poi avanti dal fratello di Enrica. Era una donna estremamente raffinata, sempre elegante e nonostante avesse superato gli ottanta aveva sempre mantenuto la sua signorilità. La maestra Enrica era una figura molto conosciuta e stimata in tutta la città, dove ha insegnato per oltre trent’anni alla storica scuola elementare De Amicis: i suoi adorati alunni, a distanza di tanti anni, la ricordano ancora con affetto.

Dopo avere conseguito il diploma magistrale, aveva iniziato l’insegnamento in alcune scuole di montagna, per poi approdare alla scuola di Montauro e quindi alla De Amicis. Enrica ha insegnato con passione, sempre attenta a comprendere i bisogni dei bambini con i quali riusciva a stabilire rapporti di sincero affetto, insegnava loro il rispetto di tutte le cose belle della vita e l’importanza della famiglia. E’ stata una moglie e una mamma affettuosa e dopo essere andata in pensione ha dedicato il suo tempo agli adorati nipoti Francesco e Valentina.

Ha affrontato con tanto coraggio la malattia sostenuta dalla sua profonda fede, che nemmeno la sofferenza è riuscita a scalfire e si è spenta serenamente. Tante sono state le manifestazioni di affetto, in questo momento di dolore, di amici e alunni di un tempo e i familiari hanno desiderato ringraziare tutti di cuore.

Enrica Marchesi ha lasciato il marito Enzo, la figlia Mariolina con Gian Luca, Francesco e Valentina, la sorella Anna e i parenti tutti. I funerali si svolgeranno questa mattina, alle 10, nella chiesa di Santa Maria. Dopo la cerimonia funebre le spoglie saranno tumulate nel camposanto della città.

s.l.