Berzieri: c'è un'offerta per acquistarlo

Appena pubblicato il nuovo bando per la vendita del complesso termale Berzieri, ai liquidatori Franco Frijo e Donatella Bertozzi è arrivata un’offerta irrevocabile congiunta d’acquisto cauzionata per i seguenti beni: complesso termale Berzieri, costituito dagli immobili palazzo Berzieri, ex istituto chimico ed ex centrale termica, nonché dei beni mobili storicamente presenti all’interno degli immobili sottoposti a vincolo di pertinenzialità da decreto del segretariato regionale per l’Emilia Romagna del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, oltre i marchi non registrati “Berzieri”, “Terme Berzieri” e “Themae Berzieri”.

Il prezzo base di vendita, pari a complessivi 10 milioni e 250mila euro, corrisponde al valore offerto.

I liquidatori giudiziali hanno disposto l’apertura di una procedura competitiva, finalizzata a garantire la massima partecipazione di soggetti interessati all’acquisto dei beni e di conseguenza la massimizzazione del corrispettivo di cessione. Gli eventuali offerenti potranno depositare le loro offerte presso l’ufficio notarile associato di Parma entro le ore 12 del 28 giugno prossimo, pena esclusione della procedura.

L’offerta dovrà essere corredata di un assegno circolare a titolo di cauzione, emesso da primario istituto di credito italiano e intestato alla procedura, portante la somma pari almeno al 10% del prezzo offerto. All’udienza, fissata per il 29 giugno alle 12, saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti e dei liquidatori giudiziali Frijio e Bertozzi, a cura del notaio incaricato Giulio Almansi e si procederà al loro esame. Nell’ipotesi in cui risultasse presentata l’unica offerta ricevuta di euro 10.250.000, si procederà senz’altro all’aggiudicazione all’unico offerente; nell’ipotesi di pluralità di offerte, si procederà alla gara sull’offerta più alta ricevuta.

Indiscrezioni trapelate in questi giorni vedrebbero relativamente al Berzieri un interesse della famiglia Quadrio Curzio, gruppo QC Terme: una delle realtà più importanti nel settore termale a livello nazionale. I liquidatori giudiziali Frijio e Bertozzi, esperti in procedure concorsuali, si sono adoperati, insieme a Massimo Garibaldi dapprima salvaguardando i posti di lavoro tramite la vendita dell’azienda «Terme spa» di Salsomaggiore e Tabiano che comprendeva anche la clinica Villa Igea, acquisita dalla società Tst, presieduta da Emilio Mondelli e adesso incontrando diversi «player» nazionali e internazionali del settore termale, interessati ad acquisire ed a gestire lo stabilimento Berzieri, sito in una città come Salsomaggiore, il cui nome per anni è stato legato a manifestazioni internnazionali, come Miss Italia.

Egidio Bandini