Daniele straziato da 33 coltellate. E nessun segno di difesa

La lama che entra nel torace, tra cuore e polmoni. Due, tre fendenti, sarebbero bastati per uccidere Daniele Tanzi mentre dormiva su quel giaciglio improvvisato nell'ex mulino. Ma Patrick Mallardo ha continuato ad affondare il coltello: 33 colpi, secondo quanto emergerebbe dai primi riscontri dell'autopsia. E sul corpo di Daniele nessun segno evidente di difesa.

Un'aggressione brutale. Sfociata in un overkilling, in una furia incontrollata, come a volte avviene, quando l'eliminazione della vittima diventa un bisogno incontenibile. Ma l'accanimento di per sé non ha necessariamente a che vedere con la capacità di intendere e volere. Certo, la richiesta di una perizia psichiatrica da parte della difesa rimane pur sempre una strada percorribile, ma per ora non c'è stato alcun passo avanti in questo senso. «Non abbiamo presentato istanze per il momento. Sono valutazioni che ancora dobbiamo fare», conferma Alessio Barboni, legale di Mallardo insieme ai colleghi Raffaella Santoro e Francesco Savastano.

Daniele sorpreso nel sonno. Come ha raccontato Maria Teresa Dromì, la fidanzata, assopita accanto a lui, che per prima si accorge di quella figura incappucciata armata di coltello. Serviranno almeno 60 giorni per il deposito della relazione medico-legale, anche se non è escluso che Maria Laura Schirripa, la consulente incaricata dalla procura possa chiedere ulteriore tempo. E a breve saranno depositati anche gli esiti degli esami tossicologici. Ma i primi risultati dell'autopsia confermerebbero quanto ricostruito finora su quella notte, tra il 4 e il 5 maggio, nell'ex mulino di via Martiri della Liberazione dagli investigatori della squadra Mobile, in base anche al racconto di Maria Teresa, che se l'è cavata con qualche ferita al braccio.

Era stata lei a dire a Patrick, l'ex ragazzo con cui continuava a sentirsi, che quella sera, così come era capitato altre volte, sarebbe andata all'ex mulino con Daniele. Tutti e tre diciottenni, amici e rivali allo stesso tempo, che ogni tanto si ritrovavano insieme per fare serata. Ma quel martedì Patrick aveva pedalato per chilometri - da Fognano fino all'ex mulino - e poi aveva colpito Daniele straziandogli torace e addome. Partendo da casa, secondo la procura, con l'intenzione di uccidere. Aveva portato con sé il coltello e gli abiti di ricambio: una pianificazione che si è tradotta in omicidio premeditato. Questa l'accusa del pm Fabrizio Pensa, avallata anche dal gip, che - nel caso venisse confermata nella richiesta di rinvio a giudizio - farebbe finire Mallardo in Corte d'assise. Con lo spettro dell'ergastolo.

Nelle ore successive al delitto Patrick aveva anche fatto diverse ammissioni davanti agli investigatori, benché senza la presenza di un difensore. Ma, al di là della probabile inutilizzabilità di quelle dichiarazioni, sono i riscontri acquisiti che, secondo gli inquirenti, non lascerebbero dubbi. Su chi era il ragazzo incappucciato di quella sera e - soprattutto - sul suo piano per uccidere.

Eppure, dopo anni passati più fuori che dentro le mura di una scuola, Patrick sembrava avesse trovato la sua strada al centro di formazione professionale «Alberto Simonini» di Reggio Emilia, dove frequentava il corso per diventare elettricista. «Vuole finire l'anno seguendo le lezioni in didattica a distanza dal carcere - sottolinea l'avvocato Barboni -. E' anche un modo per tenersi impegnato». E per allontanare il pensiero di una pena che sgomenta.

Georgia Azzali