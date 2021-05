Fico a Compiano: «Fare luce su quell'omicidio questione prioritaria per l'Italia»

«È dal 1994 che chiediamo sia fatta completa luce sulla vicenda che ha portato all’assassinio di Ilaria a Mogadiscio, che proprio oggi (ieri, ndr) avrebbe compiuto 60 anni – ha detto Umberto Alpi -: sono stati 27 anni di grandi sofferenze prima per i genitori di Ilaria, Luciana e Giorgio che non ci sono più, e per tutti noi che oggi, oltre alla ricerca della verità, cerchiamo di vedere la vicenda anche sotto un’altra ottica, e cioè quella del grande insegnamento che Ilaria ci ha lasciato con la sua professionalità. Continuiamo a sperare che la verità trionfi e ci confortano le parole di Fico circa l’intenzione di mettere a disposizione tutti gli strumenti per far sì che si possa finalmente fare luce sulla fine di Ilaria e Miran». Alpi ha poi detto che avrebbe ribadito al presidente della Camera «l’assoluta attualità delle inchieste giornalistiche portate avanti da Ilaria, che si occupava di traffico di rifiuti tossici o di cattiva gestione del denaro pubblico destinato alla cooperazione».