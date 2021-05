Franco Lori e il vaccino: «Tanti motivi per dire grazie»

Pala Ponti. La mia seconda vaccinazione è terminata. Alle 5 della sera, senza niente che richiami il dramma del torero Ignacio Sánchez Mejías. Un po’ di dolore al braccio e nient’altro. Tuttavia, lo stesso senso di soddisfazione della prima volta. Un’ immagine di organizzazione, efficienza, serietà seppure stemperata dalla allegria e sorriso delle operatrici e degli operatori. Quasi come si giocasse a sconfiggere il virus. E giocare è la parola giusta. Fra le aree di attesa (quella della accettazione, vaccinazione e controllo post-vaccinale) ci sono i clawns di ViviamoInPositivo e Giocamico. Una di esse mi si avvicina e mi domanda perché abbia lo sguardo preoccupato. Se abbia paura del vaccino. Si stupisce, perché in realtà la mia preoccupazione deriva dal fatto che circola la voce che le dosi siano terminate, e ho sì paura, non di vaccinarmi ma di non riceverlo proprio il vaccino. Il tutto si conclude nel massimo di mezz’ora, inclusi i 15 minuti di osservazione dopo la vaccinazione. E mi vengono in mente le parole dell’amico Fabrizio Aschieri «Franco, ho fatto oggi la mia prima vaccinazione, una roba da non credere, non ho fatto in tempo a sedermi che mi hanno chiamato, non ho fatto in tempo a girarmi che mi hanno vaccinato».

«Senza che me ne accorgessi un quarto d’ora dopo stavo già uscendo. Devi scriverle queste cose».

Esco anch’io e mi incammino verso casa, a due passi. Calpesto la strada già dedicata al Dottor Rastelli, una delle menti più brillanti della Chirurgia Infantile, emigrato per fare fortuna alla prestigiosa clinica Mayo e non tornato nella sua Parma perché un “brutto male” non glielo ha consentito. Grazie alle sue geniali tecniche di chirurgia cardiaca tanti bambini hanno però una vita serena e senza saperlo portano un po’ di “Giancarlo” dentro il loro cuore.

Chissà se sarebbe stato orgoglioso come lo sono io del suo Pala Ponti, dei colleghi che fino alle 5 di pomeriggio avevano già dato protezione a 1140 persone prima di me, e che ancora avrebbero lavorato fino a sera. E così ogni giorno. Una macchina che produce sicurezza e felicità, una gentilezza che si avverte già dai volontari in giacca gialla che ti salutano con cortesia sia all’entrata che all’uscita, quasi fossimo noi a fare un piacere a loro.

E pensiamo alla estate che entra strascicandosi e al caldo che arriverà, ma con meno angoscia, con una speranza che ci aveva abbandonato per un anno intero. Un anno fa dalla stessa strada sentivo le ambulanze passare con il loro incessante urlare di sirene. La storia che più mi ha colpito di un abitante di Scanzorosciate, fra l’ospedale di Bergamo e la tristemente famosa valle del Covid, è stata la petizione disperata dei suoi abitanti ai volontari della Croce Rossa a smettere di fare suonare quelle sirene, che non ne possiamo più, tanto le strade sono vuote, per favore cessate quello strazio che ci angoscia giorno e notte.

Lentamente ma inesorabilmente stiamo cominciando a pensare in modo diverso, ad immaginare alla vita di tutti i giorni come l’abbiamo sempre vissuta. E allora mi chiedo se davvero non sia il caso di dire un grazie grande come il mondo a tutti coloro che hanno dedicato anche un attimo della loro vita affinché Moletolo si trasformasse da un luogo di disperazione ad uno di gioia. E quanti di loro volontari, parte di quel tessuto di bontà che ci rende così orgogliosi di questo lembo di terra.

E mi chiedo se non sia anche il caso di dire grazie a chi ha reso possibile un miracolo fino ad oggi inimmaginabile, non concepibile neanche per noi che lavoriamo nel settore tutti i giorni. Un vaccino in meno di un anno. Ma chi poteva mai pensarci? E poi su cosa si basano questi benedetti vaccini Pfizer e Moderna? RNA messaggero…. e cosa mai potrà essere ? Chiedetelo a Katalin Karikó, che è dagli anni ‘80 che ha cercato di spiegarcelo, che ha cercato di illuminarci sul potenziale rivoluzionario delle sue applicazioni, che vedeva rigettate una dopo l’altra le sue richieste di fondi di ricerca negli anni ’90. E che forse avrebbe terminato la sua carriera senza mai vedere i suoi sogni pienamente realizzati, mentre oggi all’improvviso il Covid la porta ad essere il più probabile candidato al prossimo premio Nobel.

Chiedetelo però anche a Pfizer, a Moderna, a BioNtech. Gli investimenti fatti da queste industrie del farmaco sono dati enormi. Pfizer coperta da spalle più robuste, Moderna un po’ meno ma con un Derrick Rossi, la cui famiglia era emigrata da Malta per fare fortuna in Canada, che tenacemente andava a caccia di finanziamenti. BioNtech ancora più in arranco, con un Uğur Şahin emigrato dalla Turchia alla Germania e profondamente convinto del potenziale rivoluzionario di questa “nuova” tecnologia. Sono stati spesi miliardi e miliardi di dollari, gettati in una scommessa che forse non avrebbe mai portato a nulla, ma che si appresta ora a diventare una pietra miliare per lo sviluppo dei futuri vaccini, e non soltanto quelli anti-Covid. Vaccini dinamici, duttili, veloci da realizzare quando avremo completato di costruire le infrastrutture necessarie, in grado di reagire prontamente e con precisione molto maggiore ai nuovi virus, incluso quello dell’influenza.

Allora permettetemi di dire grazie anche a Pfizer, a Moderna, a BionTech. Permettetemi di estenderlo ad AstraZeneca, a Johnson&Johnosn, a NovoVax e a quante altre farmaceutiche si sono spese in questa gara a chi arrivava meglio e per primo ad un vaccino anti-Covid. Rischiando grosso. E lasciate che mi dissoci dal coro dei lamenti di chi dipinge le industrie farmaceutiche solo come vampiri assetati di guadagno e insensibili alle ingiustizie del mondo. A costo di diventare impopolare, preferisco che i miliardi vadano ad una valida farmaceutica piuttosto che ad un valido giocoliere di palle a cui viene dedicato uno stadio, dopo che ha speso la sua vita fra droga e tasse non pagate, pur con immutato rispetto per chi gli ha voluto bene e continua a volergliene. Perché questo non mi aiuta a guardare con ottimismo all’estate che sta arrivando. Preferisco mille volte lo stile di gioco del simpatico clown del Pala Ponti.

Franco Lori

Medico ricercatore

Direttore di Right

(Istituto di ricerca per la terapia genetica umana), ente no-profit Italia-Usa