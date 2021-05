Piscina «Martino Pizzetti»: a settembre il taglio del nastro

Aprirà nel mese di settembre la piscina coperta di via Giulio Cesare, dietro la sede Efsa, e con essa cominceranno a funzionare anche i due campi da calcetto annessi all’impianto natatorio e il parcheggio interrato da 120 posti auto.

L’annuncio è arrivato ieri mattina durante un sopralluogo al cantiere da parte del vicesindaco Marco Bosi e dell’assessore all'Urbanistica e ai Lavori pubblici Michele Alinovi. «Oggi siamo finalmente in grado di informare la città che si chiuderà presto una “ferita” aperta da oltre un decennio – ha affermato Alinovi - in giugno finiranno i lavori di completamento e ottimizzazione dell’impianto e in settembre potranno finalmente entrare i nuotatori. Sarà anche un modo per restituire dignità ad un comparto di città a ridosso del centro storico».

Di «vicenda lunga, travagliata e complessa» ha parlato anche il vicesindaco con delega allo Sport Marco Bosi, assicurando che in autunno saranno di nuovo in funzione tutte le piscine coperte della città, con la sola eccezione di quella vecchia di viale Piacenza, inutilizzabile perché non a norma.

«Comunque – ha assicurato lo stesso assessore allo Sport - perderemo 30 posti in un impianto obsoleto per averne disponibili 60 nella nuova struttura».

La piscina, che porta il nome di Martino Pizzetti, era praticamente pronta già dieci anni fa, ma con alcuni gravi difetti di progettazione che l’hanno resa di fatto inutilizzabile fino ad oggi.

Così è stata «vittima» di vandalismi di ogni genere (erano stati distrutti persino i pannelli solari) e degrado da mancato utilizzo, che ne hanno compromesso ulteriormente la fruibilità. Per adeguarla si è reso necessario un investimento considerevole di 780.000 euro, di cui 400.000 a carico del Comune (che avrà a disposizione una quota di spazi acqua da assegnare alle società natatorie) e il resto a carico della società concessionaria, la Nuova Sportiva di Ferrara, che gestirà l’intero complesso per i prossimi 9 anni.

«Abbiamo scommesso su Parma – ha affermato il vicepresidente della concessionaria Luca Bosi – perché riteniamo che questa struttura sportiva abbia le potenzialità per conquistare spazi di mercato in una città dove c’è carenza di impianti natatori al coperto».

La realizzazione del pozzo (già costruito) consentirà risparmi notevoli rispetto all’uso dell’acqua di rete e soprattutto il raddoppio degli spogliatoi (prima erano previsti solo 24 accessi per una vasca che può ospitare 60 atleti). Inoltre sono stati ripristinati gli ingenti danni subiti dalla struttura in questo decennio, per restituire alla città una piscina a norma e dotata di strutture d’avanguardia, anche se alcuni vizi tecnici originari renderanno difficile il suo uso per gare ad alto livello.

La vasca è regolare (è lunga 25 metri), con sei corsie, ma con una profondità limitata, che varia dal metro e dieci al metro e ottanta. Non ci sarà, invece un’area ristoro presidiata, perché gli spazi collettivi non sono sufficienti.

«Pazienza – dice il gestore Luca Bosi – per ora ci arrangeremo con le macchinette. L’importante è partire, l’entusiasmo non manca e Parma avrà a disposizione una piscina attesa da molti anni».

Antonio Bertoncini