Salvini e Pertusi: «Le nostre canzoni preferite»

«La strana coppia» è l'incontro di due musicisti complementari come Andrea Salvini e Michele Pertusi. Yin e Yang, sole e luna, pop e classica. Adesso da tenere a portata di ascolto, grazie a un cd che fa bene fin dal momento in cui lo si acquista (da domani in edicola con la Gazzetta di Parma a 10 euro, più il prezzo del quotidiano): l'intero incasso verrà devoluto all'Hospice Piccole Figlie tramite la Associazione Onlus «Claudio Bonazzi».

Coppia “strana” ma rodata, come raccontano Pertusi e Salvini che abbiamo coinvolto in un'intervista doppia “a distanza”, in cui ognuno non sente le risposte dell'altro. Galeotto fu l'incontro casuale in un ristorante a Varsi; tra cibo e musica, il duetto improvvisato sulle note di «Una lunga storia d'amore» fece scoccare la scintilla. «Compresi subito la duttilità di Michele» dice Salvini. Così maturò lo spettacolo per l'Hospice, al Carmine, nel 2016, organizzato sempre dall'associazione di Antonio e Mimma Maselli: un successo tale da essere subito replicato. «La reazione del pubblico era entusiastica - racconta Pertusi - Ho cominciato a pensare di incidere queste canzoni. Il lockdown ci ha consentito di averne il tempo, Andrea ha lavorato agli arrangiamenti. Questo è il primo cd, i brani tutti in italiano per scelta, ma speriamo ci sia un seguito, con quelli in inglese».

Nel cd 17 canzoni con una super band: quale brano si sente meglio addosso? Quale giudica più adatto all'altro?

Pertusi: «Le melodie più liriche mi stanno tutte bene; in particolare mi sento giusta “Mi manchi” ovviamente in una tonalità più bassa rispetto a Fausto Leali. Adoro Andrea in “Raccontami di te” di Bruno Martino, rivela tutta la sua anima. Nel cd ci sono tre canzoni di cui Andrea è autore: “Credo”, scritta per l'occasione, e altre due riprese, “Ma' riposa” e “Mambo bar”. Sono sue, quindi “su misura”. In “Ma' riposa” sentirete una voce d'angelo, è un dono di mia moglie Stefania Ricaldi».

Salvini: «Michele sta bene in tutte. Se devo sceglierne una, indico “Mi manchi” che mette in mostra la sua vocalità straordinaria. Quanto a me, mi sento al meglio in “Mambo bar”, un mio pezzo, molto swing. Però anche “L'emozione non ha voce” con un arrangiamento quasi hawaiano, sembra di stare sulla spiaggia... un omaggio a Gianni Bella e Mogol con cui avevo collaborato per l’Hospice».

Avete registrato allo Studio Esagono di Rubiera, durante l'ultimo lockdown. Che esperienza è stata?

Pertusi: «Un modo per alleggerirci da una situazione pesante. Confesso che per me non è stato facile perché sono abituato alle modalità della lirica ma è un’esperienza che mi piacerebbe ripetere. E' una necessità espressiva che avverto, stando più libero rispetto alla musica classica».

Salvini: «Il sottotitolo, “Ogni momento ha il suo perché”, è una frase della canzone “Mambo bar”. Ecco, il fatto di trovarci in una sala di incisione, pur con le mascherine e distanziati, ma a fare musica, ci ha dato un perché».

Parlando del progetto, è impossibile non ricordare Antonio Maselli, scomparso un anno fa.

Pertusi: «Ci eravamo confrontati con Antonio, in una fase di “pour parler”, sull’ipotesi del disco. Gli era piaciuta l'idea di lasciare un segno di tutto quel lavoro. Ecco, questo disco è moralmente dedicato ad Antonio, alla sua infaticabile attività e alla sua straordinaria umanità. Il Covid ce lo ha portato via, ma i suoi ideali restano».

Salvini: «Antonio è stato un grande amico e un grande uomo, di straordinaria tenacia e capacità comunicativa. L’unico modo per sopperire alla sua mancanza è continuare, a testa bassa, a fare le cose che avrebbe fatto lui».

Mara Pedrabissi