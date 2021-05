Vaccinazioni per i 50-54enni: i medici di base temono il caos

L'azienda Usl di Parma assicura di avere fissato, via email, 1260 appuntamenti ad altrettanti 50enni. Questo nella giornata di ieri, la prima in programma, e si proseguirà con la stessa modalità anche nei prossimi giorni per calendarizzare la prima dose. La campagna vaccinale che porterà all'immunizzazione della fascia di età 50-54 anni, cioè i nati fra il 1967 ed il 1970 compresi, è stata sì avviata ma non sembra essere partita con il piede giusto.

I medici di medicina generale, quelli che avranno il compito di effettuare le somministrazioni per questa categoria, sono infatti a dir poco infuriati. Una protesta che sta attraversando tutta la regione perché, sottolineano, «c'è ancora troppa confusione».

Un esempio? Le modalità di chiamata. L'azienda Usl conferma che i pazienti saranno avvisati via email dalla stessa Usl o con una telefonata del proprio medico di base; molti medici di famiglia stanno invece comunicando ai propri pazienti che dovranno attendere un sms o un whatsapp da parte della stessa azienda sanitaria.

A questo si aggiunge il tema delle dosi a disposizione, troppo poche a parere degli stessi medici. «Non erano questi i patti che avevamo fatto con l'assessore regionale alla salute Donini», denuncia Corrado Parodi, referente di Parma della Federazione Medici di Medicina Generale. «Ci avevano promesso 40, 50 dosi a settimana ed invece per ora ne hanno confermate 24 o poco di più. Se ho 160 pazienti in questa fascia d'età rischio di terminare con la prima dose a fine luglio. E poi dover subito ripartire con i richiami». Su questo oggi ci sarà un summit in Regione. Ma non sarà l'unica questione. C'è il tema caldissimo degli spazi dove vaccinare. «La settima scorsa abbiamo ricevuto dall'Ausl l'elenco dei candidati e noi abbiamo già provveduto a restituire il calendario delle vaccinazioni», spiega Antonio Slawitz del sindacato Nazionale Medici Italiani che sottolinea come «l'adesione sia stata massiccia, anche se non tutti e 131 i medici del distretto di Parma potranno partecipare». Il passo indietro sia per motivi di salute che proprio per la logistica. In un incontro svoltosi ieri a Parma con i dirigenti Usl è stato ribadito come non si possa fare a meno dell'impiego degli hub vaccinali. A Reggio Emilia, ad esempio, si stima che l'80 per cento dei medici chiederanno di andare alle Fiere, il Pala Ponti reggiano, anche per dire no alle nuove linee guida del commissario Figliuolo «in cui - si legge in una nota sindacale d'Oltrenza - si chiede di coinvolgere di più medici di base, pediatri e farmacisti in modo da, gradualmente, abbandonare il modello degli hub». E i medici sono letteralmente imbufaliti perché questo manderebbe in tilt la loro normale attività ambulatoriale.

In più, tema toccato sempre ieri nell'incontro all'azienda Usl di Parma, si starebbe pensando anche di obbligare i medici di medicina generale alla partecipazione alla campagna. Altro passo che potrebbe scaldare ancora di più gli animi con i pazienti di questa fascia che, alla fine, rischiano di essere i più penalizzati per tempi e modalità di vaccinazione.

Giuseppe Milano