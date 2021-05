12 dipendenti Ausl premiati dal Prefetto

Giovanna Pavesi

All’ingresso della Prefettura, al civico 39 di via Repubblica, i familiari e gli amici li hanno aspettati con pazienza, entusiasmo e tanti sorrisi. Qualcuno aveva con sé un mazzo di fiori, altri la macchina fotografica per immortalare l’espressione indimenticabile di chi ha ricevuto una delle più importanti onorificenze della Repubblica. Sono tutti Cavalieri e, da ieri pomeriggio, anche un documento testimonia il ringraziamento delle istituzioni per l’impegno messo a servizio della comunità nell’anno più difficile.

«Credo fermamente nel valore di questi attestati, che sono dei simboli, in un mondo sempre più disorientato – ha dichiarato il prefetto, Antonio Garufi, rivolgendosi ai 12 dipendenti dell’Azienda Usl premiati ieri pomeriggio (di cui riportiamo nomi e ruoli nell’elenco qui a fianco) in una delle sale più accoglienti e luminose di Palazzo Farnese, sede della Prefettura -. Oggi, davanti a voi e davanti all’insegna della nostra nazione, nel palazzo del Governo, a nome dell’istituzione che rappresento vi dico grazie».

Dodici storie tutte diverse che, nel quotidiano, hanno affrontato la diffusione del Covid-19 (e le sue conseguenze) con coraggio, impegno e dedizione. Dentro e fuori le strutture sanitarie. «Conosco le difficoltà e credo che con i vostri colleghi abbiate fatto cose immense – ha continuato Garufi, prima di consegnare gli attestati -. Siete stati come soldati mandati al fronte: questa è una grande lezione che ha esibito la potenza di essere comunità».

A dire loro grazie, anche il commissario straordinario dell’Ausl, Anna Maria Petrini: «La vita di migliaia di persone è stata stravolta e le persone che oggi sono con me rappresentano una parte dell’azienda che per settimane e mesi ha affrontato ogni tipo di sacrificio, sul lavoro e in famiglia. Molti si sono ammalati e tanti sono tornati, dopo la guarigione, dando il massimo in condizioni estreme».

Tra coloro che hanno contratto il Covid-19, ricoverata per un mese, c’era anche Giuseppina Delnevo, responsabile infermieristico dell’Hospice di Borgotaro (da 44 anni nella struttura): «Andrò in pensione l’anno prossimo: questo attestato è come un riconoscimento di tutto il percorso fatto. Lo dedico a mio marito e ai miei figli, che mi hanno supportato in questi anni e alla mia seconda famiglia, i colleghi. L’esperienza del virus ci ha insegnato molto».

Alessia Gallicani, coordinatore infermieristico dell’Unità operativa complessa di Medicina interna dell’ospedale di Vaio, anche lei tra i 12 premiati, si è detta «orgogliosa di ricevere questo riconoscimento per tutto il lavoro fatto dal personale sanitario»: «Ricordo il dolore, la sofferenza, la paura, lo sgomento dei pazienti in primis, poi dei loro familiari e di tutti noi impegnati in prima linea».

«Non mi aspettavo questa onorificenza – racconta Anna Rita Alemanno, infermiera del servizio infermieristico domiciliare del distretto di Parma -. Quando è scoppiata la pandemia lavoravo all’Unità di valutazione geriatrica e dopo la sospensione dell’attività non me la sono sentita di trasferirmi in ufficio, lasciando i miei colleghi ad affrontare l’emergenza, che in 30 anni non avevo mai visto. Oggi condivido l’attestato con tutti i colleghi».